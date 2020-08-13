Указ губернатора Нижегородской области от 12 августа 2020 года № 139 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:

а) подпункт "а" после слов "регионального," дополнить словами "межрегионального,", после слов "на территории Нижегородской области" дополнить словами "(за исключением мероприятий, предусмотренных подпунктами "б" и "в" настоящего пункта)";

б) дополнить новыми подпунктами "б" и "в" следующего содержания:

"б) на проведение спортивных соревнований при условии выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа, на открытом воздухе с количеством зрителей (болельщиков) до 70 человек или в помещениях без зрителей (болельщиков);

в) на проведение памятных мероприятий местного и регионального значения на открытом воздухе с количеством участников до 50 человек по решению оперативного штаба соответствующего муниципального образования (с обязательным соблюдением участниками дистанции 1,5 метра);";

в) подпункт "б" считать подпунктом "г" и в нем слова "из расчета 1 человек на 10 кв.м площади зала, но не более 10 человек" заменить словами "из расчета 1 человек на 4 кв.м площади зала, но не более 12 человек", слова "не более 15 человек" заменить словами "не более 20 человек".

1.2. Пункт 3.2 после слов "для отдыха и развлечений" дополнить словами "(за исключением дельфинариев)".

1.3. Подпункт "д" пункта 3.3 после слов "зоопарков," дополнить словами "дельфинариев,".

1.4. Подпункт "в" пункта 3.5 дополнить словами ", а также для проведения спортивных мероприятий, проведение которых разрешается в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3.1 настоящего Указа".

1.5. Пункт 3.6 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) работа дельфинариев.".

1.6. Абзац первый пункта 4.3 после слов "проживания (пребывания)" дополнить словами "необходимо выполнять следующие требования".

1.7. В подпункте "м" пункта 5.1 слово "работников" заменить словами "людей (работников, занимающихся и др.)".

1.8. В пункте 5.9:

а) в подпункте "а" слова "на 10 кв.м" заменить словами "на 8 кв.м";

б) в подпункте "г" слово "дорожки" исключить, после слова "бассейна" дополнить словами "на втором этапе снятия ограничений, не более 1 человека на 5 кв.м площади зеркала воды бассейна на третьем этапе снятия ограничений".

1.9. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:

"5.13. Кинотеатрам, дельфинариям дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) продажа билетов при условии заполнения зрительских мест, трибун - не более 30% от общей вместимости трибун дельфинария на втором этапе снятия ограничений, не более 50% от общей вместимости зала кинотеатра, трибун на третьем этапе снятия ограничений, а также при условии рассадки с обязательным соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями (за исключением совместно приобретающих билеты);

б) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха с учетом объемов помещений в залах кинотеатров и в залах проведения шоу-программ дельфинариев;

в) недопущение приема пищи в залах кинотеатров, во время представлений;

г) недопущение на киносеансы, на шоу-программы зрителей без масок (повязок, респираторов или других средств защиты органов дыхания);

д) интервал между киносеансами, представлениями для полной обработки (дезинфекции) зала и контактных поверхностей (по вирусному режиму).".

1.10. Дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:

"5.14. Организациям, организующим проведение спортивных мероприятий (соревнований), дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) обязательное наличие у участников мероприятия справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до дня проведения мероприятия;

б) организация переезда (перелета) членов гостевых команд (участников) в Нижегородскую область только при наличии у членов команд (участников) справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до переезда (перелета);

в) соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками мероприятия и зрителями (болельщиками);

г) недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, респираторов или других средств защиты органов дыхания);

д) обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников мероприятия, сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, зрителей (болельщиков) на входе на площадку (территорию, помещение) проведения мероприятия с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками респираторного заболевания;

е) установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

ж) размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра (за исключением совместно приобретающих билеты);

з) бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







