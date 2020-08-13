"ПСЖ" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

"ПСЖ" одержал волевую победу над "Аталантой" - 2:1, и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.

В среду прошел первый четвертьфинал Лиги чемпионов. В Лиссабоне встретились итальянская "Аталанта" и французский "ПСЖ".

В первом тайме счет в матче открыл бывший игрок московского "Спартака" Марио Пашалич. Парижанам никак не удавалось отличиться, хотя моменты для взятия ворот у них были.

После перерыва "ПСЖ" продолжил атаковать. Однако Неймару никак не удавалось забить, хотя моментов для того, чтобы поразить ворота итальянского клуба у него были.

"Аталанта" отбивалась до 90-й минуты. А затем все же пропустила после удара Маркиньоса. Этот гол надломил игроков "Аталанты" и в компенсированное время Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел "ПСЖ" в полуфинал - 2:1.

За выход в финал парижане поспорят с сильнейшим в противостоянии "Лейпцига" и мадридского "Атлетико".