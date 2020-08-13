13 августа отмечается Международный день леворуких. Тульский мастеровой Левша хоть и литературный персонаж, но, пожалуй, самый известный левша России. Сегодня это имя уже стало нарицательным: в Туле ему установлен памятник, на котором так и написано - "символ мастерства". Одним из проявлений мастерства в Туле всегда считалось создание компактного оружия, которое можно носить незаметно. Сегодня это вооружение для спецслужб и самозащиты создают современные "левши".

Портсигар в кармане некурящих

"Стреляющему портсигару" разработки Игоря Стечкина в этом году 65 лет. Впервые об этом оружии для спецслужб мне рассказал его сын Ярослав с непременной добавкой: "Только я тебе этого не говорил, об этом писать нельзя". И каждый раз, бывая в ЦКИБ СОО (филиал "Конструкторского бюро приборостроения", входит в ГК "Ростех"), где работал Стечкин, на вопрос о стреляющем портсигаре отвечали уклончиво: "Да, есть такой, но давайте о нем потом". Сегодня это уже не секрет - этот уникальный образец компактного пистолета выставлен в Тульском музее оружия.

Сам автор рассказывал, что принес свой "портсигар" в КГБ на Лубянку - показать "высоким чинам" - в кармане. Его пропустили, не заподозрив коварства конструктора. Об испытании опытного образца Игорь Стечкин вспоминал с улыбкой:

- Был сделан стреляющий, как мы его назвали, портсигар. Большое начальство появилось. Я рассказал, показал все. Разговор пошел: как будет слышен этот выстрел? В принципе это звук закрытой книги: вот, если хлопнуть вот так вот книгу. И я говорю: давайте попробуем. Достают том, какое-то дело. Толщины, как календарь годичный. Поставили на стул. Мне говорят: ты стрельнешь в него, а мы в коридоре постоим. Они вышли в коридор, я зарядил, значит, сделал три выстрела в этот том. Слышу, что они там разговаривают, курят. Потом открывается дверь: "Ну что, стрельнуть-то когда?" Я говорю: отстрелял уже. Они говорят: мы не слышали. Я говорю: вот дырки.

Этот пистолет - обычная портсигарная коробка, в которой располагаются три ствола, спускающее устройство замаскировано под защелку портсигара. Для него Стечкиным были изобретены специальные патроны - СП1 и СП2, благодаря которым стрельба была бесшумной и без выхода пламени. Пуля вылетала из нарезного ствола длиной всего 20 миллиметров со скоростью 160 метров в секунду.

Этот образец "остался в истории как эпизод развития конструкторской мысли", говорят в ЦКИБе, замечая при этом, что "насколько они знают, им никогда не пользовались". В настоящее время, как пояснили на предприятии, российским законодательством запрещена разработка оружия в виде бытовых предметов.

Выстрел из этого "портсигара" по громкости сравним со звуком энергично закрываемой книги. Фото: Александр Шулепов

"Плевок" на шесть метров

В Тульском музее оружия "стреляющий портсигар" располагается в одной витрине со стреляющим ножом разведчика (НРС). Это предмет отнюдь не бытовой и принят на вооружение армии. В нем один патрон, закрытый резиновой мембраной, здесь также использован спецпатрон, стреляющий бесшумно.

- Подходит враг к нашему десантнику, например, предлагая отдать оружие и сдаться. А тот вроде бы протягивает нож, и в это время раздается выстрел, - доходчиво объясняет заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея оружия Игорь Пинк.

Рядом еще один любопытный образец - пистолет, стреляющий жидкостью. Он и на пистолет-то совсем не похож - у него нет ствола, а прямо из патрона вырывается струя отравляющего вещества. По словам Игоря Пинка, сейчас это оружие самообороны, но разрабатывалось в свое время для спецслужб.

- Все это оружие делалось небольшими партиями под заказ. Это уникальные образцы, - поясняет Игорь Борисович.

Но и здесь есть свои нюансы. Так, пистолет ОЦ-21, получивший название "Малыш" за свои минимальные размеры, был разработан в Туле конструктором Юрием Березиным в 1994 году. С 2006 года он находится на вооружении прокуратуры РФ в качестве оружия самозащиты.

Это весьма изящный и очень компактный пистолет - его габаритные размеры 126х100х20 миллиметров, весом всего 515 граммов. При этом у него в магазине пять патронов, он способен поражать цель на расстоянии 20 метров. К тому же, по свидетельству экспертов, он надежен и безотказен, а безопасность обеспечивается самовзводным спусковым механизмом. Особенностью конструкции ОЦ-21 является отсутствие выступающих деталей, чего удалось добиться, упразднив предохранительные приспособления и сделав курок, мушку и целик скрытыми. Автоматика пистолета работает за счет отдачи свободного затвора. Размеры "Малыша" позволяют носить его в обычных карманах или, к примеру, дамской сумочке. Уверяют, что обнаружить его можно лишь при тщательном обыске. По мнению экспертов, из всех образцов пистолетов подобного типа это наиболее удачный - как по своей конструкции, так и с точки зрения минимальных габаритов. "По своей мощности это почти "Макаров", но размеры при этом минимальные", - уверяют специалисты.

Кстати

Прототип Левши

Левша хоть и литературный персонаж, но он отражал собирательный образ тульского мастера. Таких и сейчас хватает. Фото: РИА Новости

У легендарного лесковского Левши был реальный прототип - тульский оружейник Алексей Сурнин. История Сурнина замечательна. В 1785 году два молодых перспективных мастера Тульского оружейного завода Алексей Сурнин и Яков Леонтьев по приказу князя Потемкина были отправлены "для совершенствования в мастерстве" в Англию. Их распределили на английские оружейные заводы. Алексей Сурнин был определен на стажировку на мануфактуру Генри Нока - известного в те времена конструктора и создателя нового оружия. Сурнин живо интересовался производством вооружений, чем весьма понравился англичанину.

Между тем в Санкт-Петербурге слегка подзабыли о туляках, отправленных в Англию для повышения мастерства, а потому деньги на жизнь им высылали нерегулярно. Мастерам пришлось самим зарабатывать на жизнь. Генри Нок очень хотел оставить у себя способного русского оружейника, а потому тому делались весьма соблазнительные предложения - вплоть до женитьбы на местных красавицах. Чем прельстили Леонтьева - история умалчивает, но он решил все же остаться в Англии. Узнав об этом, российские власти испугались, что могут потерять и второго оружейного мастера, и срочно отозвали Сурнина на родину.

Однако в Туле его встретили неприветливо - заводское руководство никак не желало поддерживать его "иностранные" идеи. Тогда оружейный мастер решил действовать строго в духе "зажимавших" его спецслужб - "настучал" обо всем фавориту Екатерины II графу Зубову. После этого Сурнина назначили мастером оружейного дела и "надзирателем всего до дела ружейного касающегося". Под его руководством резко возросла выработка на Тульском оружейном заводе и улучшилось качество производимого здесь оружия. За что мастер получил существенную денежную премию и стал титулярным советником. Женился, у него было пятеро детей. В Чулковской слободе у Сурнина появился хороший дом, он пользовался заслуженным авторитетом.

Скончался Сурнин в 1811 году и был похоронен на кладбище Дмитрия Солунского, где традиционно хоронили оружейников. А в 1886 году историк Бартенев опубликовал письма Воронцова, в которых упоминался Сурнин. Эта история попала на глаза Лескову, в результате и появился рассказ о тульском мастере Левше.