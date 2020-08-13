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13.08.2020 02:59
Рубрика: Власть

У вице-премьера Юрия Трутнева обнаружили коронавирус

Текст: Артем Красиков

У заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подтвердился коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря полпреда Тимура Чернышева.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Михаил Мишустин вывозит на Дальний Восток половину кабмина

"Анализы на наличие инфекции, сданные накануне рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток, показали положительный результат. По требованиям Роспотребнадзора Юрий Трутнев должен соблюдать режим самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме. Отмечается, что участие вице-премьера в мероприятиях ДФО будет зависеть от повторных анализов на COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Пандемия коронавируса COVID-19

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