У вице-премьера Юрия Трутнева обнаружили коронавирус

У заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подтвердился коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря полпреда Тимура Чернышева.

"Анализы на наличие инфекции, сданные накануне рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток, показали положительный результат. По требованиям Роспотребнадзора Юрий Трутнев должен соблюдать режим самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме. Отмечается, что участие вице-премьера в мероприятиях ДФО будет зависеть от повторных анализов на COVID-19.