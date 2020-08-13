Шурышкарский район Ямала готовится к зиме

К началу отопительного сезона коммунальщикам и энергетикам необходимо подготовить 19 котельных, до первых холодов провести техобслуживание и ремонт всех электростанций и подстанций на территории Шурышкарского района.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе выполнил более половины мероприятий, запланированных в рамках производственной программы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг, при этом самые важные работы уже завершены. Котельное оборудование готово к предстоящему отопительному сезону, в полном объеме проведены плановые работы на всех трансформаторных подстанциях. До конца ремонтного сезона энергетикам осталось провести косметический ремонт бытовых помещений котельных, а электростанции уже радуют свежим ремонтом.

Работы на сетях тепло-водоснабжения в самом разгаре. На семи участках

АО "Ямалкоммунэнерго", в населенных пунктах с. Горки, с. Восяхово, с. Мужи,

с. Овгорт, с. Лопхари Шурышкарского района капитально отремонтируют сети, общей протяженностью 2047 м в двухтрубном исполнении. Завершается капитальный ремонт котельной №2 с. Горки. В планах энергетиков на текущий год приобретение нового современного электрооборудования для поселений Азовы, Лопхари, Унсельгорт и Ямгорт.

Благодаря тщательной подготовке к зиме в 2019 году прошедший отопительный сезон в Шурышкарском районе прошел без аварий и инцидентов, котельные были обеспечены топливом в полном объеме. Как следствие - жалоб и нареканий от жителей Шурышкарского района не поступало.

На сегодняшний день дизельным топливом обеспечены с. Питляр, с. Лопхари,

с. Овгорт, с. Восяхово. Свыше 60 процентов от потребности жидкого топлива отгружено в с. Мужи, с. Горки, с. Шурышкары, с. Азовы. Бензин для нужд подразделений компании завезен в полном объеме во все населенные пункты Шурышкарского района. Угольные котельные сел Шурышкары, Азовы, Питляр, Лопхари Овгорт обеспечены топливом на 100 процентов, а в Мужи и Горки планируется поставка в последнюю неделю августа.

До включения котельных чуть более двух недель. Коммунальные службы Шурышкарского района вступили в самую жаркую подготовительную пору.

Сайт компании - www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"