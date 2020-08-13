Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.08.2020,  
16:00
Текст:  Николай Грищенко

Россия начнет использовать ударные беспилотники в 2021 году

Ударный беспилотник "Охотник" и Су-57 Фото: РИА Новости Ударный беспилотник "Охотник" и Су-57 Фото: РИА Новости
Ударный беспилотник "Охотник" и Су-57 Фото: РИА Новости

Ударные беспилотники начнут поступать в ВКС России в 2021 году. Дроны с большой дальностью полета предназначены для поражения целей на стратегической глубине. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Австралийских военных будут готовить к боям с российской "Арматой"

Военачальник отметил, что эффективность применения беспилотной российской авиации была подтверждена в Сирии. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам боевиков.

Находящиеся на вооружении комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия, малой и средней дальности позволяет также сократить потери личного состава.

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил газете "Красная звезда" Сергей Дронов.

Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов также уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией - истребителями Су-57 и вертолетами Ми-28НМ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Истребитель F-35А показали в "режиме зверя" 15:00
Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США 12.08.2020
Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95 07.08.2020
беспилотники
Forbes сравнил российского "Охотника" с ударными беспилотниками США 10.08.2020
Одним махом: "Посейдон" может утопить несколько авианосцев 09.08.2020