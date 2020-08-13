Россия начнет использовать ударные беспилотники в 2021 году

Ударные беспилотники начнут поступать в ВКС России в 2021 году. Дроны с большой дальностью полета предназначены для поражения целей на стратегической глубине. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Военачальник отметил, что эффективность применения беспилотной российской авиации была подтверждена в Сирии. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам боевиков.

Находящиеся на вооружении комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия, малой и средней дальности позволяет также сократить потери личного состава.

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил газете "Красная звезда" Сергей Дронов.

Особое внимание при разработке беспилотных летательных аппаратов также уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией - истребителями Су-57 и вертолетами Ми-28НМ.