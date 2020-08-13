Постановление правительства Сахалинской области от 13 августа 2020 года № 378 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за II квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 15 906 рублей, для трудоспособного населения - 16 932 рубля, пенсионеров - 12 757 рублей, детей - 17 300 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик







