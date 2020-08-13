При облаве на наркодилера в его офисе - притоном этот стильный лофт как-то язык не поворачивается назвать - сотрудники правоохранительных органов находят истерзанную, поруганную и накачанную гадостью девушку. А также флэшку с видео шокирующего содержания. Но то, как выясняется, лишь верхушка айсберга. В каком-то подземелье обнаруживается целый склад фрагментированных тел подростков. Намалёванные кровью символы на стенах указывают на ритуальный характер учинённых зверств. И это тоже ещё цветочки, ведь подростки-наркоманы, оказывается, пропадают крупным оптом. Причем за всем этим стоит, по слухам, демон.

О сериале "Кинопоиска" "Водоворот" этим летом не слышали, наверное, только отшельники в глухой тайге, потому что реклама его в последние пару месяцев доносилась из всех утюгов, стиральных машинок, микроволновок, прочей бытовой техники. Даже "Чики" своим присутствием информационное поле не так интенсивно засоряли. То есть, судя по размаху маркетинговой кампании, "Водовороту" было предназначено стать флагманом одного из крупнейших отечественных стриминговых сервисов. Следовательно, и на производство вбухали нормально, поди. Страшно представить. И немного смешно. Потому что и сериал смешной, хотя явно не задумывался таковым.

"Водоворот", если попытаться его описать, уложившись в одно предложение, - это сериал "След", который стошнило "Настоящим детективом", фильмами Николаса Виндинга Рефна и всеми скандинавскими нуарами одновременно. Хотел вобрать в себя и то, и другое, и третье, но подавился - и вот результат: пузырящаяся лужа на полу. Но довольно метафор, обратимся к фактам.

В сериале есть злодей по имени Матас. Выглядит как Чёрный всадник из "Гоголя", спиливший рога и поменявший коня на большую чёрную машину. Огромная зловещая фигура в чёрном кожаном плаще с капюшоном, а под капюшоном - лицо Игоря Миркурбанова. Собственно, эта зловещая фигура, этот Танос - то есть Матас, простите - и ответственен за исчезновения подростков. У него там есть какая-то секта, и они похищают детей, а полностью суть деятельности тёмных сил формулируется где-то к середине - так, чисто чтобы резюмировать: "Маньяки, сектанты, убийства, расчленёнка... и генные опыты". Ну да, ещё генные опыты. Потому что маньяков, сектантов, убийств и расчленёнки, очевидно, мало, нужны генные опыты.

Такой вот детектив. Где с самого начала известно, кто, зачем и как. Разве что про генные опыты всплывают попозже, и на сцене тогда появляется ещё один злодей, не менее смехотворный, но на общую картину это не очень уж сильно влияет. Хотя и вносит кое-какое разнообразие, в плане географии и пейзажей - действие переезжает из Москвы куда-то в Литву, и хмурые городские локации уступают место хмурым сельским и портовым. Смена обстановки приходится кстати ещё и по той причине, что в городе камера с надоедливой регулярностью фиксируется на определённой категории объектах инфраструктуры, а именно на дорогах, перекрестках и эстакадах, - обозреваемых с высоты птичьего полёта. Особенно на эстакадах.

Если что-то где-то происходит, то в половине случаев где-то рядом наверняка есть эстакада. Непосредственно под эстакадами или рядом с ними организуются тайные встречи, проворачиваются разные нехорошие дела, осуществляется торговля наркотиками, кого-то пытаются изнасиловать, или же нам предлагают какой-нибудь эстакадой, залитой жёлтым светом фонарей, полюбоваться. Даже здание полиции, где работают герои, находится под эстакадой.

Их, этих подэстакадных героев, четверо. Трое из них - небритые копы с личными проблемами. Как в любом скандинавском нуаре, только там, как правило, одного хватает небритого копа с личными проблемами, а тут не хватает, тут целых трое. Плюс женщина. Тоже не без проблем, само собой: у неё бывший муж - серийный насильник. Не то чтобы это имело к чему-либо какое-либо отношение, так, занятный факт биографии. Она крутит шашни с коллегой, которого играет Владимир Вдовиченков. И это уже его, коллеги, проблема, так как его жена тем временем умирает в больнице, а дочь, будучи в курсе всего, отца за такую подлость ненавидит и презирает.

Самого загадочного небритого копа, ветерана с ПТСР, играет Владислав Абашин. Он все восемь эпизодов либо многозначительно молчит, либо делает страшные глаза и несёт бессвязную чушь, как-то вроде бы связанную с мистической подоплёкой расследуемых преступлений. А самого раздражающего играет Аристарх Венес. Этот - наркоман с тяжёлым детством, много курит, пьёт, употребляет, гоняет на мотоцикле, кричит нерусское слово "фак" и сношается с барышнями, корча такую кислую мину, будто его холодной манкой с комками кормят. Тем функционал данного персонажа практически целиком исчерпывается.

Из других персонажей - таскающаяся по улицам девушка (Алёна Михайлова, Марина из "Чик") и ряд персонажей-клише. Хакер, который обитает в своём хакерском логове, оформленном мигающими лампочками и разнообразными компьютерными комплектующими. Сотрудники отдела внутренних расследований, которые, как энкавэдэшники в любом фильме про СССР, нужны, чтобы доставлять неприятности. И суровый, но справедливый начальник, прикрывающий своих ребят от происков отдела внутренних расследований. Его устами проговаривается симптоматичная реплика: "Теперь это дело передано федералам". Симптоматичная в том смысле, что вот так здесь всё устроено.

С виду - модно, нажористо, атмосферно. Пролёты над ночным городом, бетонные лабиринты, эстакады, ладно уж, с перекрёстками и в целом визуальная составляющая, заряженная сексом, насилием и сектантской эстетикой, умело настраивают на серьёзный угрюмый лад. Но как это можно воспринимать серьёзно, когда всюду сплошь "федералы", "факи", демон тьмы Матас в кожаном плаще и тому подобный смехотворный ералаш из необработанных штампов, идиотских диалогов, злоупотребляющих обсценной лексикой, и псевдооккультной чепухи, где постоянно встречаются слова "водоворот" и "область тьмы", и все делают вид, что это что-то значит?

При этом дополнительно усугубляет ситуацию - и ощутимо - саундтрек, подобранный по двум принципам: "как бог на душу положит" и "что там сейчас молодёжь" слушает?". Он настолько монструозен в своей несуразности, что временами захватывает власть над тем, что должен, по идее, сопровождать, и в результате приходится долго наблюдать за чьими-то бесплодными активностями под очередную композицию. Случается это гораздо чаще, чем хотелось бы, и чаще, чем вы можете себе вообразить.

Воспринимать серьёзно такое, конечно же невозможно. Зато несерьёзно - при должной подготовке вполне реально. Вполне реально и удовольствие получить, если не принимать близко к сердцу и смиренно принять существование Аристарха Венеса. Не нужно вникать в перипетии (впрочем, там не во что вникать, и пропустить что-нибудь действительно важное маловероятно), нужно расслабиться и представить, что всё плохое - плохое нарочно, и это такая абсурдная пародия вроде "Голого пистолета". Тогда, не исключено, "Водоворот" чудесно преобразится и предстанет в истинном облике. Как несусветно уморительная глупость.

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