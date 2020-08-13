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13.08.2020,  
13:28
Текст:  Олег Корякин (Казань)

The Drive оценил второй серийный истребителя Су-57

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Издание The Drive оценило снимки второго серийного перспективного истребителя Су-57. Фото были сделаны во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный образец, напоминают в статье, разбился во время летных испытаний в прошлом году.

"Этот самолет известен на заводе как Т-50С-2 и имеет серийный номер 51002. Интересно, что на изображениях четко видна инфракрасная система наведения 101КС-В, установленная в носовой части. Еще можно разглядеть смещенный зонд дозаправки в воздухе самолета и его неокрашенный носовой обтекатель из композитного материала. Его большие, похожие на утиные, передние закрылки, предназначенные для маневрирования также видны в полностью опущенном состоянии", - пишет автор.

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости
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Помимо этого он обращает внимание на модифицированные асимметричные воздухозаборники в основании передних кромок сдвоенных вертикальных стабилизаторов. "Возможно, это обновление связано с требованиями к охлаждению систем, поддерживаемых двумя воздушными лопастями со спинными плавниками на широких установках двигателя", - предполагает эксперт.

В статье также приводится мнение редактора журнала " Aviation Week" Стива Тримбла, который отмечает, что качество изготовления второго самолета стало выше.

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Фото: РИА Новости
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