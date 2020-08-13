В Пскове пытаются спасти от разрушения древнюю часовню

Анастасиевская часовня поставлена в 1911 году над древней деревянной, существовавшей в Пскове с 1710 года.

Считалось, что храм во имя исцелительницы Анастасии Римлянки поможет городу и горожанам справиться с эпидемией.

Чума отступила, но память о тех временах осталась. Часовня простояла два века, а когда в 1911 году стали возводить Ольгинский мост, основание деревянной часовни заложили камнями, на которых и была поставлена нынешняя, каменная. Над небольшим храмом работали такие величины в архитектуре и искусстве, как Алексей Щусев и Николай Рерих.

Мост над Великой несколько раз взрывали - в Гражданскую и дважды в Великую Отечественную. В советское время часовню превратили в точку торговли. Продавали то керосин, то газеты, то использовали как билетную кассу - она находилась в удобном месте, перед въездом/входом на мост.

В 1969-м вместо Ольгинского стали строить мост Красной армии и обрубок от часовни должен был пойти под снос. Но его спасли две псковские женщины. Элла Петухова и Наталья Рахманина - местные архитекторы-реставраторы - доказали историческую ценность часовни.

Павел Журавихин и Федор Костюченко, которые весной этого года рассказали о состоянии часовни, в своем материале рассказали, как часовню убирали с насыпи. Ее разделили на две части и спустили вниз, насколько позволяла длина крана. Фактически часовня вернулась на прежнее место, но оказалась почти под мостом.

В 1974 году часовню все же признали памятником. С тех пор реставрационных работ здесь не проводилось.

Сейчас часовня Анастасии Римлянки - памятник архитектуры федерального значения, подлежит государственной охране. Министерство культуры не первый год просят обратить внимание на Анастиевскую часовню, но в ведомстве нет средств на ее реставрацию.

Псковичи создали петицию на сайте change.org, где за спасение часовни оставили свои голоса почти две тысячи человек. Тем временем реставраторы приступили к обследованию росписей Рериха под ее сводом.

Получится символично, если в год всемирной пандемии коронавируса, часовня, поставленная нашими предками в честь избавления от эпидемии, будет спасена. Слишком сложная судьба у этого памятника, чтобы просто дать ему разрушиться.