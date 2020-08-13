"Вашингтон" уступил в первом матче плей-офф НХЛ

"Вашингтон" в первом матче серии против "Нью-Йорк Айлендерс" потерпел поражение со счетом 2:4.

"Вашингтон" и "Нью-Йорк Айлендерс" первый матч серии до четырех побед проводили в Торонто, где проходят матчи всех команд Восточной конференции.

В первом периоде не удалось открыть счет. Однако одно важное событие все же произошло. Центрфорвард "Вашингтона" Никлас Бэустрем получил травму и во второй 20-минутке на лед не вернулся.

Но и без него "столичные" повели в счете. Ти Джей Оши дважды наказал "островитян" за грубость, пробив российского голкипера Семена Варламова. Поведя в счете "Вашингтон" немного расслабился и под занавес второго периода позволил один гол отыграть - отличился Джордан Эберле.

В третьем периоде для команды Овечкина произошел настоящий кошмар. Андерс Ли, Джош Бейли и Энтони Бовиллье трижды поражали ворота "столичных", установив окончательный результат - 2:4.

Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 24 броска из 26. У проигравших голевой пас на счету Евгения Кузнецова. Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков не набрали. Суммарный показатель полезности четверки российских легионеров - "минус шесть".

"Мы повели в счете, и нам надо было всего лишь продолжить играть в свой хоккей, - сказал после матча Александр Овечкин, слова которого приводит Washington Post. - Но мы почему-то не сделали это и получили три шайбы. Мы учтем свои ошибки, и во втором матче сыграем лучше".