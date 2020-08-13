Жаланашколь: в 1969 году пограничники разгромили спецназ Мао Цзедуна

51 год назад на советско-китайской границе в районе "Джунгарских ворот" у высоты Каменная пограничники заставы "Жаланашколь" отразили нападение китайского отряда. В качестве трофеев победителям достались: трое пленных, оружие, радиостанция, две кинокамеры и фотоаппарат, а также тела 19 китайских военных.

Стычки и провокации около озера Жаланашколь, что в переводе означает Голое озеро, начались еще в мае, а в июле китайском городе Чагучак началась подготовка военного отряда. Как позже выяснилось, в его состав вошли участники боев на острове Даманский, а также кинооператоры.

С советской стороны на усиление границы выдвинулась маневренная группа капитана Петра Теребенкова. Она имела три бронетранспортера и два взвода курсантов из школы сержантского состава. На наиболее опасном участке границы пограничники оборудовали опорный пункт, на фланги которого в капониры стали два бронетранспортера. Ими командовали старший лейтенант Ольшевский и младший лейтенант Пучков.

Развязка наступила около четырех часов утра 13 августа. Китайские военнослужащие двумя группами перешли государственную границу СССР и начали демонстративно окапываться на северных склонах высот Каменная и Правая. Командир заставы "Жаланашколь" лейтенант Евгений Говор, вооружившись мегафоном, на русском и китайском языках заявил: "Вы нарушили советскую границу. Немедленно отойдите. Мы вас предупреждаем".

Однако переговоры не увенчались успехом. К семи часам утра за линией границы в горах сосредоточилось еще около 100 китайских военнослужащих. Еще одна группа из 12 человек двигалась на левом фланге, от китайского пограничного поста "Теректы", вдоль контрольно-следовой полосы в сторону высоты Каменная.

Противотанковые гранаты, оставленные китайскими военнослужащими на советской территории в районе Жаланашколь. Фото: РИА Новости

- Китайцы вели огонь не только с Каменной, но и с линии границы. У меня был ручной пулемет. Увидев небольшой бугорок, залег за ним, дал по окопам несколько очередей. В это время солдаты делали перебежку. Когда они залегли и открыли автоматический огонь, побежал я. Так, поддерживая друг друга, и двигались, - вспоминал впоследствии капитан Теребенков.

БТР под номером 217, под командованием младшего лейтенанта Пучкова, двинулся во фланг китайских позиций, чтобы воспрепятствовать подхода к врагу подкреплений. Бронетранспортер попал под шквальный огонь: пулями и осколками противотанковых гранат было снесено все наружное оборудование, пробиты колеса и броня. Вскоре БТР был подбит гранатометчиками, но задачу свою выполнил.

Между тем группа пограничников атаковала высоту Правая. Во время боя погиб младший сержант Михаил Дулепов, еще восемь пограничников были ранены. Один из них, Виктор Овчинников, продолжал идти вперед с двумя перебитыми руками. В ногу был ранен и командир штурмовой группы старший лейтенант Ольшевский, также не оставивший поле боя. Уже в последние минуты атаки был смертельно ранен рядовой Виктор Рязанов, сумевший забросать залегших китайцев гранатами.

К 8:15. бой закончился. Большинство китайских военнослужащих ушло за линию границы, 19 человек было убито, троих удалось взять в плен. Двое из них при доставке в Уч-Арал скончались от ран. В 1970 году тела китайских военных и пленный были переданы представителям КНР.

"Жаланашколь - это классический и образцовый пример ликвидации советскими пограничниками заранее подготовленной, тщательно спланированной провокации, которая была ликвидирована меньшими силами. Противник имел трехкратное превосходство. Его диверсионный отряд составляли опытные, квалифицированные, как сейчас принято говорить, спецназовцы. С нашей стороны в общей сложности в 65-минутном бою участвовало всего до 50 человек против 150-170 человек со стороны провокаторов", - дал оценку событиям доктор исторических наук, генерал-майор Игорь Петров.

Кстати

Пограничная застава "Жаланашколь" действует на казахско-китайской границе и поныне. Ее достопримечательность - памятник: штык-нож, примкнутый к стволу автомата Калашниковa, направленного в небо. О славном прошлом напоминают также деревья, которые были посажены родными погибших в этих местах героев.