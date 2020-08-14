Еще в апреле "Рособоронэкспорт" заявил, что начинает подготовительные работы по выводу на мировой рынок боевой платформы "Бумеранг". Теперь это будет делаться более активно и вполне официально.

Предлагаемая к экспорту машина - одна из самых интересных в своем классе. Создана она специалистами "Военно-промышленной компании" и стала революционной.

Никогда прежде у нас не создавались колесные бронеавтомобили, имеющие массу и защиту, сравнимую с танковой. Масса "Бумеранга" 34 тонны, для сравнения, масса Т-34 была около 30 тонн. В качестве защиты использовано многослойное бронирование с содержанием керамики, что значительно ее усилило.

Сейчас "Бумеранг" представлен в виде хорошо защищенной и вооруженной боевой машины пехоты. Она - плавающая. Управление находится в передней части машины, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части. В БМП может размещаться до 11 человек.

"Бумеранг" оснащен независимой подвеской, дизельным двигателем мощностью 750 л.с., способен преодолевать различные препятствия и развивать на асфальте скорость свыше 100 км/ч. Запас хода составляет не менее 800 км.

Разработчики "Бумеранга" позиционируют свое детище гораздо шире, чем БМП. В самом деле, платформа может использоваться как базовая фактически для любых машин, имеющихся на вооружении: инженерных, санитарных, артиллерийских, зенитных и других.

Весьма интересны боевые модули, предлагаемые для этой машины в варианте БМП. По словам гендиректора компании-разработчика Александра Красовицкого, выбор модуля зависит от желания заказчика.

В качестве противотанковых управляемых ракетных комплексов могут использоваться и "Атака", и "Корнет". В качестве стрелкового вооружения - крупнокалиберные пулеметы и 30 мм пушки. Рассматривается вариант установки в модуль и мощной 57 мм автоматической пушки - это будет революционный прорыв в вооружении колесных машин.

Броневик оснащен 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и управляемыми ракетами. Он может ездить со скоростью свыше 100 км в час и плавать

Одним из самых перспективных военные эксперты считают модуль "Эпоха". В качестве основного оружия в нем используется 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 патронов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов. Комплекс управляемого ракетного вооружения - "Корнет-Д" с двумя пусковыми установками и четырьмя управляемыми ракетами. Все это дополняет пусковая установка с восемью многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат". В походном положении пусковая установка убирается внутрь боевого модуля и выдвигается перед началом боя.

Ракеты "Булат" гораздо дешевле "Корнета", но они гарантированно поражают все виды легкобронированной техники и, самое главное, "шахид-мобили", которые становятся серьезной угрозой в войнах нового типа.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы в состав современной цифровой системы управления огнем входят двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс со встроенным лазерным дальномером и автоматизированные места наводчика и командира с многофункциональным дисплеем и встроенным баллистическим вычислителем.

Возможно, БМП "Бумеранг" с модулем "Эпоха" станет одной из звезд военно-технического форума "Армия-2020".

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе оценивается специалистами на уровне миллиарда долларов.