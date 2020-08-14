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14.08.2020 09:22
Рубрика: Спорт

Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон"

Текст: Максим Домчев
"Каролина" усилиями Андрея Свечникова и партнеров сравняла счет в серии против "Бостона". Гол и передача Александра Радулова принесли первую победу "Далласу" в серии против "Калгари".
Фото: AP Photo/Gerry Broome Фото: AP Photo/Gerry Broome
Фото: AP Photo/Gerry Broome
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Неудача в первом матче сильно огорчила игроков "Каролины". На вторую игру команда вышла предельно мотивированной, однако счет открыл "Бостон". Давид Крейчи реализовал большинство в первом периоде.

Перевернуть игру "Каролине" помог Свечников. В конце второго периода он сначала выступил ассистентом у Теуво Терявяйнена, а затем отличился уже сам. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете - Брэд Маршан реализовал второе большинство "Бостона" из двух.

В третьем периоде "Каролина" забила, но этот гол судьи отменили. Тогда на выручку команде пришел защитник Дуги Хэмилтон. Его бросок под перекладину едва не порвал сетку ворот.

"Бостон" ринулся на штурм, но "Харрикейнс" выстояли. 3:2 и счет серии до четырех побед стал ничейным - 1-1. Свечников же был признан первой звездой матча.

Фото: Gettyimages
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Гол и передача Александра Радулова принесли победу "Далласу" во втором матче серии против "Калгари". Игра завершилась со счетом 5:4, а счет в серии стал ничейным - 1-1.

"Вегас" благодаря победе в овейртайме над "Чикаго" со счетом 4:3 ведет в серии уже со счетом 2-0.

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