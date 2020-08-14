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14.08.2020 19:42
Рубрика: Власть

МИД прокомментировал сообщения о планах "отменить бесплатный вывоз россиян"

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади прокомментировали сообщения в СМИ о планах якобы обязать граждан РФ компенсировать государству расходы на их возвращение домой из-за рубежа в экстренных случаях. Как заявили в Консульском департаменте МИД России, такая интерпретация "искажает суть вопроса". Ни о какой "отмене бесплатного вывоза россиян" речи не идет. Наоборот, эта инициатива призвана защитить интересы соотечественников, которые оказались в нештатной ситуации за границей, и не только в связи с коронавирусом или угрозой жизни.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Из первых уст

"Ни о каком изменении порядка эвакуации российских граждан с территории иностранного государства в связи со стихийными бедствиями или вооруженными конфликтами речи не идет. Подобные мероприятия проводятся по решению президента России и в порядке, предусмотренном постановлением правительства от 18 ноября 2014 года №1216. Оплата расходов в этих случаях производится за счет средств федерального бюджета", - говорится в комментарии департамента.

Изменения не связаны и с организацией вывозных рейсов в условиях пандемии, отмечают дипломаты. Речь вообще не об этом. Поправки касаются постановления правительства номер 370, которое оговаривает процедуру предоставления помощи россиянам на безвозмездной основе в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни. Как раз его применение предполагается сделать "более широким" и распространить на "частные случаи, с которыми может столкнуться любой гражданин за рубежом (например, утеря или кража денег и документов)".

О чем речь в документе?

Фото: iStock
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Ранее проект правительственного постановления, инициированного МИДом, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из текста документа, речь идет о том, чтобы граждане, оказавшиеся за границей в затруднительном финансовом положении или вовсе без средств, могли написать заявление на материальную помощь и даже обозначить сумму, в которой нуждаются, - но при условии, что обязуются вернуть ее в течение трех месяцев. Это обязательство будет прописано в договоре между получателем помощи и комиссией загранучреждения РФ. Если гражданин не погасит задолженность в срок, она может быть "взыскана принудительно". Эту инициативу на надо путать с предоставлением финансовой помощи туристам, которые подавали заявки через портал госуслуг.

При чем тут коронавирус?

С одной стороны - ни при чем. Напомним, ситуация с коронавирусом и закрытием границ в РФ признали нештатной - именно поэтому на основании постановления правительства номер 433 было принято решение выделить материальную помощь туристам, дожидающимся вывозных рейсов (2400 рублей в сутки на взрослого и 1600 рублей на ребенка). При этом юридически локдаун не рассматривался как непосредственная угроза жизни граждан, застрявшим за границей (за исключением отдельных гуманитарных случаев).

Между тем для поддержки наших людей дипломаты в некоторых случаях задействовали "резерв" - как раз то самое постановление правительства номер 370. Но оно предусматривает оказание помощи соотечественникам за рубежом именно в экстренных ситуациях, когда возникает непосредственная угроза их жизни. Например, если гражданин оказался в зоне стихийного бедствия, боестолкновений, техногенной катастрофы. В дипломатических кругах признавали, что эта формулировка, как ни парадоксально, может связывать руки посольствам. Ведь непосредственной угрозы жизни может и не быть: локдаун - это ведь не теракт. При этом многие люди оказались из-за него в крайней нужде.

Есть еще один нюанс: под оказание помощи по этой статье не заложен отдельный бюджет. "Предполагается, что посольства могут изыскать средства за счет разрешенных видов деятельности, то есть, в первую очередь, консульских сборов. Но ведь последние два месяца из-за локдауна никаких сборов к ним не поступает!" - еще в конце мая отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Российской газете".

Теперь в МИД хотят уточнить действие именно этого, 370-го постановления и расширить его именно в интересах соотечественников.

Не путать эвакуацию с возвращением

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Напомним, что эвакуацией был признан вывоз группы россиян из Уханя двумя военно-транспортными бортами в феврале, когда только было объявлено о начале пандемии. В остальных случаях, настаивают в МИД РФ, речь идет именно о вывозных рейсах. После того, как их организация начала координироваться через портал госуслуг, правительством были установлены фиксированные тарифы на рейсы отечественных авиакомпаний - 200 евро из Европы и 400 евро из дальнего зарубежья.

Однако некоторые из них оказались полностью бесплатными. Как писала "РГ", в конце апреля в Сургут прибыл спецрейс копании "ЮТэйр", который вернул на родину 192 россиян из Индонезии и Таиланда. По решению губернатора Югры Натальи Комаровой, пассажирам не пришлось ничего платить за перелет. А Российский союз промышленников и предпринимателей профинансировал в июле "африканское кольцо" - беспрецедентную операцию МИДа по сложнейшему вывозу 205 человек (среди которых были также несколько граждан Украины и Казахстана) сразу из семи государств.

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