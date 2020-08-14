Ноги вверх: как смекалка помогает российским пулеметчикам сбивать БПЛА

Полковник, кавалер двух орденов Мужества Вячеслав Доцу описал необычные способы борьбы с дронами, которые отрабатывают в армии

Начальник отдела боевой подготовки 41-й общевойсковой армии полковник Вячеслав Доцу в интервью "Красной Звезде" рассказал, как военнослужащих учат бороться с беспилотной авиацией. Он отметил, что особенно актуальной эта проблема стала после начала боевых действий в Сирии.

"В штатной структуре наших мотострелковых бригад есть зенитные и зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы, предназначенные для борьбы с воздушными целями. Но не все их средства приемлемы для уничтожения БПЛА, потому что неразумно стрелять дорогостоящей ракетой по небольшому беспилотнику. К тому же радиолокационные станции на некоторой технике не всегда способны обнаружить приближение самодельных дронов на малых высотах. Поэтому мы в объединении стали создавать сводные подразделения для борьбы с БПЛА", - говорит Вячеслав Доцу.

Если занимается рота, то одному из отделений или взводов ставят задачу непрерывно наблюдать за обстановкой в воздухе и в случае появления БПЛА открывать огонь. Причем, здесь действует принцип: увидел дрон - стреляй, а уж потом докладывай командиру. В таких ситуациях дорога каждая секунда.

Противостоять беспилотной авиации учатся не только зенитчики, мотострелки, танкисты, но и личный состав подразделений всех родов войск. Для этого важно не только метко стрелять, но хорошо знать тактико-технические характеристики дронов, принцип их работы.

Методичками и видеоматериалам на занятиях не ограничиваются. У бойцов есть отличная возможность изучить врага в лицо. Дело в том, что 41-я общевойсковая армия располагает широким парком иностранных БПЛА, в том числе изготовленных сирийскими боевиками кустарным методом.

"Одни из этих дронов трофейные, другие были сбиты зенитными орудиями и огнем из стрелкового оружия или принудительно посажены на землю специалистами станций РЭБ", - уточняет полковник.

Есть здесь и оригинальные тренажеры. Например, конструкция, состоящая из нескольких столбов высотой от 10 до 25 метров и блочных устройств с натянутыми тросами. На закреплены макеты самолетов, которые приводят в движение с помощью лебедки. Бойцы ведут огонь по ним на разных дистанциях из окопов.

А на днях был опробован новый, гениальный в своей простоте метод. К квадрокоптеру прикрепили леску длиной 30-40 метров, а на нее привязали обычные воздушные шарики. Таким образом, один беспилотник может имитировать сразу восемь воздушных целей - чем не "рой" дронов?

"Как видите, метод не требует финансовых затрат, но эффективен в обучении. Думаете, легко попасть огнем из автомата или пулемета в такой летящий шар даже на дальности 50 метров? Отнюдь.", - поясняет Вячеслав Доцу.

Далеко не все приемы борьбы с БПЛА прописаны в методичках. Порой, оригинальные способы изобретают сами бойцы, что называется в полевых условиях. Недавно полковник Вячеслав Доцу стал свидетелем этому на полигоне Кара-Хаак в Туве. Пулеметчик вел огонь по макету БПЛА лежа на спине, упираясь ногами в сошки орудия. И цель он поразил!

"Потом такой способ стрельбы мы апробировали на всех наших полигонах, и теперь я могу утверждать, что он достаточно эффективный. Нужно лишь потренироваться. Готовясь к стрельбе по БПЛА, опытный солдат, как этот пулеметчик-контрактник, всегда проявит смекалку, исходя из того, на какой высоте и на каком удалении находится цель, какого она размера, в какую сторону и на какой скорости движется", - резюмирует Вячеслав Доцу.