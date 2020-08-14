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15.08.2020,  
08:56
Текст:  Майя Бирюкова

Операция "Бриллиант": как иракский летчик угнал МиГ-21 за 25 минут

В августе 1966 года из Ирака был угнан новейший советский истребитель МиГ-21. Возможность изучить сверхсекретную модель стала для Израиля большим подспорьем в ходе предстоящей Шестидневной войны.
Фото: Bukvoed/Wikimedia Фото: Bukvoed/Wikimedia
Фото: Bukvoed/Wikimedia

Разработанный во второй половине 50-х годов легкий сверхзвуковой истребитель МиГ-21 был первым МиГом, получившим треугольное крыло. Он стал гордостью отечественного авиастроения более чем заслуженно, обладая превосходными взлетно-посадочными и летными характеристиками, отличаясь простотой в эксплуатации, экономичностью, функциональными возможностями. Истребитель проявил себя в большом количестве вооруженных конфликтов.

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org
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В начале 60-х годов Москва только начала поставки новейших истребителей арабским странам: к 1963 году ими владели Египет, Сирия и Ирак. Израилю было крайне важно знать все о МиГ-21, поскольку обстановка все больше накалялась. Первая попытка заполучить истребитель провалилась: завербованный египтянин угнал другой самолет. Второй заход тоже оказался неудачным. На третий раз израильским спецслужбам повезло: они решили иметь дело с летчиком немусульманского происхождения, ставка оказалась верной.

Однажды на связь с израильским посольством во Франции вышел иракский еврей, служивший долгие годы в семье христиан по фамилии Редфа. Тогда в Ираке начались гонения на христиан, поэтому безопасность родных стала главным мотивом для 32-летнего Мунира Редфа, блестящего летчика иракских ВВС. Операция получила название "Бриллиант", также она проходила под кодовым словом "Пенициллин".

В начале 1966 года Моссаду удалось тайно вывезти летчика в Израиль через Рим, там были согласованы все детали предстоящей операции. С ним встретились командующий ВВС Израиля Мордехай Ход и начальник внешней разведки Меир Амит, которые лично убедили Редфа в том, что вывоз семьи подготовлен до мелочей, и проблем не возникнет.

Вернувшись в Ирак, летчик сумел добиться перевода на центральную авиабазу вблизи Багдада, где базировались новейшие истребители. Сигнал об этом он дал израильской разведке в июле. В течение считанных недель семья Редфа была вывезена из Ирака под разными благовидными предлогами: дядя "отправился на лечение" в Швейцарию, за ним последовала мать, жена с детьми перебралась в Израиль через Тегеран.

Для того, чтобы не осложнять и без того напряженные дипломатические отношения, израильская разведка развернула версию, что летчик бежал из страны по личным причинам. Первая попытка покинуть Багдад на Миг-21 была предпринята 14 августа во время тренировочного полета. Однако она оказалась неудачной, поскольку в самолете обнаружилась техническая неисправность. Редфа решил не рисковать и вернулся на базу.

Вторая попытка стала успешной. В ходе обычного тренировочного полета рано утром летчик направился на восток, но затем резко поменял направление в сторону Иордании и пересек границу на низкой высоте. Службы ПВО не засекли вторжение. Побег занял всего 25 минут.

МиГ-21 сначала испытывали израильские ВВС, а затем перенаправили его в США. Сейчас истребитель выставлен в музее ВВС Израиля неподалеку от города Беер-Шева.

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