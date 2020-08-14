На Сахалине пройдет Всероссийский молодежный форум "ОстроVа-2020"

Грантовый конкурс Росмолодежи в рамках Всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020" поддержит развитие молодежных инициатив в стране.

Всероссийский молодежный форум "ОстроVа-2020", который пройдет на Сахалине в конце августа, посетит 1 000 участников со всех регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Проекты молодежи, обладающей экспертными знаниями, дадут дополнительные возможности для развития как Сахалина, так и России в целом.

Федеральное агентство по делам молодежи объявило старт грантового конкурса для участников "ОстроVов-2020". До 1,5 млн рублей могут получить молодежные проекты в рамках таких направлений, как студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и другие. Представленные на конкурс проекты будут оцениваться с точки зрения актуальности и социальной значимости, реализуемости, инновационности и уникальности.

Накануне был сформирован список участников Всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020". Как рассказал Вадим Кокорев, руководитель Проектного офиса по организации и проведению слета "ОстроVа", Форум получил более 11 тысяч запросов на участие, из них на мероприятие было отобрано 1 000 молодых людей до 35 лет. "Для нас это люди, которым не все равно. Мы искали не туристов, а тех, кто заинтересован в развитии и Сахалина, и России в целом, тех, кто может принести дополнительную ценность", - подчеркивает Вадим Кокорев.

В рамках круглого стола "Молодежь России XXI века: какая она и чем живет?" организаторы Форума "ОстроVа-2020" поделились своим видением о задачах Форума и о том, что даст это событие Сахалину и России в целом. "Такие Форумы работают на обеспечение устойчивого развития страны, а еще - на обеспечение национальной безопасности - в широком смысле слова, чтобы молодежь была успешна, создавала крепкие семьи, реализовалась в будущем. Мы говорим о патриотизме, как о возможностях и перспективах", - отметил Григорий Гуров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Молодые сахалинцы, лидеры мнений, поделились своим видением развития региона. Артем Непомнящий, предприниматель, основатель ресторана "Чердак", организатор интеллектуальных игр на Сахалине, и Елена Мачкова, видеомейкер, блогер на Сахалине, рассказали, что считают для себя важным строить карьеру именно здесь, на родине. "Сахалин с его богатой природой и интереснейшими людьми - настоящий драйвер для творчества", - считает Елена Мачкова. Организаторы Форума надеются, что мероприятие будет содействовать повышению статуса региона, как территории интересной для молодежи, которую можно и нужно развивать, где комфортно строить свою профессиональную стратегию. "Для многих Сахалин - это что-то далекое. Мы хотим, чтобы после Форума Сахалин стал местом, которое рядом. Может быть, эти молодые люди станут амбассадорами нашего региона", - отметил Вадим Кокорев.

На Форуме будут работать шесть треков, их темы определялись потребностями региона, ведь в рамках треков решаются реальные кейсы. "На треках мы будем говорить о развитии возможностей для молодежи. Например, трек "ОстроVа перемен" посвящен молодежной политике - участники обсудят, какие задачи молодежь ставит перед властью, - рассказывают организаторы. - Уже понятно, что для грамотного развития различных сфер жизни важно учитывать потребности молодых людей и те перспективные направления, которые их интересуют. Задача - дать молодежи удочку, дальше она движется и развивается сама".

В июле в Госдуму РФ был внесен на рассмотрение законопроект "О молодежной политике", напомнил Григорий Гуров, и сейчас как раз наступил этап насыщения его конкретикой: "Мы считаем, что в этом поможет наш Форум". Например, уже есть предложение поднять планку "молодежного возраста" с 30 до 35 лет, чтобы у молодых лидеров было больше возможностей.

Организаторы ожидают активное вовлечение участников в работу мероприятия. Все наработки будут обязательно использованы на практике, в том числе и для законодательных предложений. "Каждый наш участник - в своем роде эксперт. У каждого из них есть своя экспертиза, свои скиллы, - заметил Вадим Кокорев. - Основа Форума - общение, взаимодействие разных людей друг с другом, обмен мнениями, культурой, опытом. Результаты Форума будет таким, каким его создадут сами участники. Форум станет площадкой для поиска смыслов".

Справка об "ОстроVах-2020":

Всероссийский молодежный Форум "ОстроVа-2020" пройдет на Сахалине 30 августа- 4 сентября 2020 г. Организаторы: Правительство Сахалинской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Участниками станут 1000 молодых людей до 35 лет со всех регионов России.

"ОстроVа-2020" - экспериментальная площадка, на которой будут отработаны новые инструменты и механики работы с молодежной аудиторией. Далее опыт Сахалина будет распространен в другие регионы.

Работа Форума строится по 6 трекам: "ОстроVа Будущего" молодежь на примере Сахалинской области спроектирует, как она видит будущее и что можно сделать уже сейчас, чтобы сделать его осязаемым; "ОстроVа Победы" -обсуждение исторического прошлого и разработка новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью; на "ОстроVах Мира" будут обсуждать, что такое гражданский патриотизм и в чем он проявляется; "ОстроVа Впечатлений" помогут определить, чего не хватает для развития внутреннего молодежного туризма в России; "ОстроVа Перемен" призваны максимально эффективно интегрировать результаты молодежных форумов в дальнейшую деятельность и помогать со стартом инициатив; на "ОстроVах Медиа" эксперты в журналистике, PR и цифровых технологиях научат транслировать сложные и неоднозначные смыслы, рассказывать о территории.

Подробнее на https://ostrova2020.ru/, а также в соцсетях: https://www.instagram.com/ostrova.2020; https://vk.com/ostrova_2020; https://www.facebook.com/ostroVa2020.