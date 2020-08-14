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14.08.2020 14:12

Сахалин проведет нефтегазовую конференцию в особом формате

24-ая ежегодная конференция и выставка "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2020"

В авангарде движения к восстановлению и устойчивому развитию отрасли

30 сентября - 1 октября 2020 | Бизнес-центр "Столица", Южно-Сахалинск, Россия

Зарегистрироваться со скидкой 10%: https://www.adamsmithconferences.com/event/oil-gas-sakhalin-russia/booking/form/11243

Программа: http://www.adamsmithconferences.com/ORC040m10RGa

Докладчики: http://www.adamsmithconferences.com/ORC040m10RGs

Островной регион осенью традиционно примет крупнейшее отраслевое мероприятие. 24-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина" будет проходить с 30 сентября по 1 октября. В ней примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители ведущих мировых нефтегазовых и энергетических компаний, сервисных и подрядных организаций, представители научного сообщества. Всего - более 600 экспертов.

Из-за пандемии нынешняя конференция пройдет с соблюдением повышенных требований безопасности и в особом формате. Одновременно в ней будут участвовать как прибывшие на остров делегаты, так и специалисты в режиме онлайн. Их ждут 4 тематических круглых стола "Спроси эксперта", более 120 индивидуальных встреч "один на один" с операторами проектов, дебаты и панельные дискуссии по наиболее актуальным вопросам.

Ключевой посыл мероприятия - особенности работы нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса. Деловая программа обширна: состоится обсуждение новых тенденций и накопленного опыта в реализации нефтегазовых проектов, вопросов газификации и развития сети газомоторного транспорта на Сахалине и Дальнем Востоке.

Особое внимание уделят геополитическим и экономическим факторам конкурентной борьбы за газовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также перспективам производства, транспортировки, хранения и потребления сжиженного природного газа.

Эксперты расскажут о роли нефтегазовой отрасли в укреплении и развитии социальной сферы российского Дальнего Востока. Крупнейшие игроки рынка углеводородов поделятся опытом оптимизации своих структур и проектов в условиях кризиса.

Также участники конференции рассмотрят вопросы технологического развития. В частности, речь пойдет об одном из самых перспективных направлений работы на Сахалине - создании индустриального парка для локализации производства и сервиса в нефтегазовой отрасли.

Также в числе вопросов - перспективы введения в строй газопровода "Сила Сибири-2", глобальный энергетический переход и декарбонизация, а также необходимые нефтегазовым компаниям антикризисные финансовые, регуляторные и налоговые меры.

Кроме того, деловую программу будет сопровождать выставочная экспозиция предприятий, чья деятельность сосредоточена в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Отметим, во время конференции пройдет электронное голосование. С его помощью составят актуальную картину того, как отрасль видит происходящие сегодня процессы, тенденции и перспективы. Результаты опроса обобщат в рамках презентации "Индустриального барометра".

Источник: официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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