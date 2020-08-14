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14.08.2020 12:20

АО "Транснефть - Западная Сибирь" реконструировало подводный переход нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по реконструкции подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск через реку Бровка в Кривошеинском районе Томской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Замена основной нитки перехода выполнялась в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель - поддержание высокой эксплуатационной надежности объекта и улучшение технико-эксплуатационных качеств участка МН.

Прокладка дюкера - подводного участка линейной части - производилась траншейным способом. Для обеспечения устойчивости трубопровода против всплытия была проведена балластировка кольцевыми чугунными балластирующими устройствами и бетонными утяжелителями охватывающего типа. Всего было использовано 73 комплекта балластирующих устройств общим весом более 238 тонн.

Укладка участка осуществлялась в параллельную траншею с последующим подключением к существующему трубопроводу во время плановой остановки его работы.

В ходе реконструкции использовались трубы с повышенным классом прочности, увеличенной толщиной стенки и специальным антикоррозионным изоляционным покрытием из экструдированного полиэтилена. Было выполнено обустройство электрохимической защиты участка для дополнительного повышения коррозионной устойчивости металла. Комплекс технических решений позволил повысить уровень надежности нефтепровода.

Работы по замене подводного перехода проводились в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Транспортировка нефти возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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