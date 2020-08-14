На форуме "Армия-2020" взорвут плавучую мину

В ходе форума "Армия-2020" военные моряки Балтийского флота продемонстрируют травление и подрыв плавающей мины. Операцию выполнит экипаж базового тральщика "Павел Хренов".

- Траление и подрыв мины состоятся 27 августа в ходе динамического показа. На нем также продемонстрируют в действии новейшее вооружение и боевую технику, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В мероприятиях "Армии-2020" в Кронштадте задействуют более 30 кораблей, катеров и судов, а также образцов боевой и специальной техники новых типов. К участию в показах привлечено свыше 300 военнослужащих.

"Павел Хренов" - базовый тральщик советского проекта 1265 "Яхонт". Корабль водоизмещением 460 тонн предназначен для поиска и нейтрализации донных и якорных мин. Для защиты от них корпус корабля выполнен из сосны и покрыт стеклопластиком. Высокие боевые характеристики вывели тральщики типа "Яхонт" в состав лучших представителей своего класса в мире, а моряки любят их за комфорт и надежность.