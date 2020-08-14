"Россети Кубань" направили 3 млрд рублей на ремонтную программу 2020 года

Почти 3 млрд рублей направлено компанией "Россети Кубань" на реализацию мероприятий ремонтной программы в текущем году. Персонал энергокомпании завершает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов, выполнено 90 процентов работ.

Об этом доложил генеральный директор "Россети Кубань" Сергей Сергеев на селекторном совещании по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме, которое прошло под руководством главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В краевом совещании, которое состоялось 14 августа 2020 года в Краснодаре, приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих предприятий и главы муниципальных образований региона. В рамках подготовки к отопительному сезону на территории Краснодарского края и Республики Адыгея компания "Россети Кубань" отремонтировала с начала года свыше 10 тысяч километров ЛЭП различного класса напряжения, порядка 1,8 тысячи трансформаторных подстанций, расчистили более 1,7 тысячи гектаров просек линий электропередачи.

В филиалах компании до конца 2020 года запланировано провести более 10 тысяч контрольных противоаварийных тренировок. На данный момент уже проведено порядка восьми тысяч тренировок оперативного персонала.

В оперативной готовности на случай нештатной ситуации находятся почти 1800 человек технического персонала "Россети Кубань" и 711 единиц техники в составе 392 бригад. Обеспечена готовность 106 мобильных резервных источников энергоснабжения.

"Россети Кубань" - крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тысячи квадратных километров, где проживает более шести миллионов человек.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"