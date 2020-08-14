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14.08.2020 09:01
Рубрика: Экономика

Зачем строители хрущевок подмешивали в бетон кровь животных

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Екатеринбург в эти выходные отмечает День рождения. Вспоминаем интересные и малоизвестные факты о городе образца XX века.

"Прадедушка" хрущевок

Проект "Живые дома Урала" пополнился еще одним маршрутом - по экспериментальным стройплощадкам XX века. Тур начинается на улице Генеральской, 15. На первый взгляд, совершенно невзрачное здание, внутри сидит какая-то жилконтора. Прохожие даже не догадываются, что пробегают мимо первого крупноблочного дома в Свердловске, а может быть и на всем Урале.

"Прадедушку" собрали из 770 опокабетонных блоков (бетон с добавлением мелового известняка, в качестве заполнителя - диатомитовая глина). Строители обещали закруглиться за три недели, но в итоге получилось чуть больше двух месяцев.

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Строительство велось в декабре 1929 - январе 1930 годов при морозах в 40 градусов, без лесов, при помощи крана-пятитонника. Всего здесь использовано 45 типов заранее заготовленных деталей. Один этаж образуют четыре ряда блоков.

- Это надолго определило передовую практику строительства. Каждое изделие в опытном здании было из экспериментального стройматериала. Например, панели перекрытия - из торфобетона, заливные полы - из ксилобетона, перегородки - из фибролита (будущие ДСП, ДВП), - комментирует Евгений Бурденков, старший научный сотрудник музея истории Екатеринбурга.

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Следующая точка на маршруте - тоже эксперимент, общежитие "Свердловскгражданстрой" на Генеральской, 6а, построено в 1957 году. Его особенность - пятирядная разрезка.

По воспоминаниям легендарного бригадира Григория Кишки, после кирпичной кладки это был большой шаг вперед. Ведь чтобы этаж поднять, надо из кирпича сорок рядов выложить, а из блоков - всего пять. Лишь на горизонтальных швах расход раствора уменьшается в восемь раз. А потом и сама работа совсем не та, что при кладке. Каменщику за смену приходится до тысячи кирпичей руками перебрать, положить да пристукнуть, а кое-где половинку или четвертинку отколоть. Тут же за него башенный кран работает: он и поднимет, и к стене поднесет, и опустит куда надо, знай только крановщику сигналь да поворачивай блок, пока он на стропах висит.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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В 1958 году трест № 33 развернул в этом квартале строительство крупноблочных домов в двухрядной разрезке, которые позже стали 429-й типовой серией и распространились по всему СССР. Пятиэтажку на Ленина, 62 возвели за рекордный 81 день. Все детали складировались в определенном порядке, так, чтобы каждую можно было сразу поднять краном к фронту работ. Квадратный метр по такой технологии выходил на 300 рублей дешевле по сравнению с кирпичом. Уменьшилось и количество человеко-дней с 2 до 0,67. Строили дом всего 24 человека в три смены по совмещенному графику.

В тресте эту стройплощадку называли образцово-показательной: полный порядок на приобъектном складе, заасфальтированные дорожки, озеленение, ночное освещение. Сюда водили экскурсии, чтобы показать, как надо строить.

Панель размером с комнату

На смену крупным блокам очень быстро пришли панели. Впервые эту технологию в Свердловске применили на Ленина, 68а и 68б, сдали дома в феврале 1959 года.

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- Переучивались мы без отрыва от производства, - писал Григорий Кишка. - Если в доме из крупных блоков наружные стены являются несущими (на них опираются плиты перекрытий), то крупнопанельные стены никакой нагрузки, кроме собственного веса, не несут. По высоте каждая панель равна этажу, а по ширине рассчитана на комнату.

Один этаж удавалось поднять всего за шесть дней, причем квартир в таких домах было больше, чем в крупноблочных, на 20 процентов. Также их достоинством считался вес: в 2,4 раза легче кирпичных и в 1,7 раза - крупноблочных. Это позволяет сэкономить 850 тысяч тонн стройматериалов. Себестоимость квадратного метра получалась 1100 рублей или 0,45 человеко-дня.

За счет чего же проектировщикам удалось добиться такого эффекта? Во-первых, они понизили потолки с трех до 2,5 метра, во-вторых, уменьшили толщину наружных стен и перекрытий: с привычных 64 сантиметров до 28-35. Объясняли это тем, что теперь вся нагрузка, и постоянная, и временная, ложится на внутренние перегородки.

Другим новшеством стало применение ячеистого бетона. Этот материал в два раза легче кирпича, но при этом прочный. Получали его, добавляя в обычный "тяжелый" бетон пено- или газообразователь. В первых "панельках" Свердловска в качестве добавки использовали свежую кровь животных с мясокомбината.

Фото: Архив Мосгосэкспертизы
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- Когда я услышал об этом впервые от ветерана-строителя, был шокирован, подумал: выдумал дедушка. Но такой факт действительно был. Через несколько лет кровь заменили на алюминиевую пудру, - раскрывает секреты Евгений Бурденков.

И кровь, и пудра вступают в реакцию, бетон как бы вспучивается, и образуются пузырьки - готовый материал места занимает столько же, сколько и исходный тяжелый, но становится легче.

- Чтобы строить такие дома, нужная была целая индустрия: завод, изготавливающий плиты перекрытия, завод гипсовых перегородок и завод ячеистого бетона. Сооружали здание семь звеньев по четыре человека. Скрепляли элементы не цементом, как раньше, а электросваркой, - говорит Бурденков.

Народная стройка

По нормативам на строительство пятиэтажки в четыре подъезда отводилось 120 суток от фундамента до отделки. Добиваться этого помогали не только новые технологии, но и поточно-комплексный метод организации труда. В комплексных бригадах рабочие получали вторую, иногда даже третью специальность, чтобы заменять друг друга. Денежный расчет производился за кубометр кладки. Такая форма оплаты обязывала каждого быстро и хорошо трудиться, так как от него зависела производительность других.

Фото: iStock
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При строительстве на потоке звенья и техника переходили на другой объект сразу после завершения своей части на предыдущем. Примерно так: пока укладывали фундамент для первого здания, уже рыли котлован для второго. Когда на первом гнали коробку, на втором заливали фундамент. Тем самым обеспечивалась непрерывность работ и постоянная загрузка техники.

- И тогда, и теперь я уверен в том, что мы пережили настоящую революцию в строительстве. Потом эти дома модно стало критиковать, дескать, и качество неважное, и квартиры небольшие да неудобные, и звукоизоляции никакой. Что ж, может так оно и есть, однако критикам отвечу: попробуйте пожить в бараке, а потом перебраться в отдельную квартиру. Сразу почувствуете разницу, - считает Валерий Зализняк, прораб стройуправления № 33.

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