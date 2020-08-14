"Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" - так сухо, но предельно конкретно именуется проект Союзного государства, который будет реализован до конца текущего года. На наших глазах заполняется одна из самых ярких страниц в истории легендарного мемориала.

Хороший повод вспомнить о былом...

Вехи мемориала

В первые послевоенные годы Брестская крепость, пережившая трагедию июня 41-го, - это огромная печальная руина, до которой мало кому было дело. Да, территория понемногу очищалась от последствий обстрелов и бомбежек, но при этом часть пострадавших казарм и Белый дворец были, увы, разобраны на кирпичи для гражданского строительства в Бресте. На фоне борьбы с разрухой никому не пришло в голову законсервировать священные развалины для потомков. К тому же сам подвиг защитников цитадели еще не обрел всесоюзно-народного признания.

Тему Брестской крепости разморозила оттепель и писатель Сергей Смирнов, занявшийся поиском защитников цитадели. А еще будущему мемориалу повезло с первым секретарем Брестского обкома партии - им в ту пору стал чуткий к истории и прошедший войну Петр Машеров. И с местными подвижниками, зачинателями музейного дела Аркадием Крупенниковым и Татьяной Ходцевой...

В общем, звезды сошлись в нужное время и в нужном месте.

В 1956 году, к ноябрьскому празднику, без особой помпы был открыт Музей героической обороны Брестской крепости. К этому времени рассказы Смирнова по радио уже слушала вся страна, имена героев выходили из плена забвения. А в июне 1961-го, в дни 20-летия подвига крепости, в Брест впервые съехались ее защитники, коих в живых было еще немало. Тогда же состоялось открытие расширенной экспозиции Музея, разместившейся в девяти залах.

Брестская крепость. Восточный форт. Защитники.

Все это вкупе и привело к тому, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Логическим продолжением стало проектирование и возведение архитектурно-скульптурного мемориала в Брестской цитадели - к этому приложил руку все тот же Петр Машеров, но уже в ранге первого секретаря ЦК КПБ. В 1967 году для разработки проекта памятника Постановлением Совета Министров БССР был создан творческий коллектив во главе со скульптором Александром Кибальниковым. Москва поддержала идею белорусов, строительство памятника стало всесоюзным делом, 25 строительно-монтажных организаций страны прислали на сооружение мемориала своих лучших специалистов. Работали в крепости и брестские жители - работники предприятий, студенты вузов...

Торжественное открытие мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялось 25 сентября 1971 года. Разумеется, почетным гостем церемонии был Сергей Смирнов, столько души вложивший в отстаивание исторической справедливости. А Петр Машеров зажег в этот день Вечный огонь крепости.

Ну, а затем у мемориала начались будни. Пополнение фондов, обновление экспозиций, экскурсии для гостей со всех континентов, организация мероприятий в памятные дни, научная деятельность - при четком союзном финансировании и огромном потоке посетителей любые проблемы казались легко разрешимыми.

Но перестройка и выход Беларуси в независимое плавание перевели Брестскую крепость в иной режим существования.

Здесь камни говорят...

Крепкое плечо соседа

В новых условиях стало труднее не только чинить-латать огромное музейное хозяйство. С уменьшением потока приезжих гостей появились проблемы с бюджетным финансированием, уже не хватало средств на реализацию новых идей и развитие комплекса. На помощь, как и в шестидесятые годы, пришел самый близкий сосед. Настоящим прорывом в истории мемориала стало открытие 22 июня 2014 год масштабной экспозиции "Музей войны - территория мира", размещенной в юго-восточной казарме Цитадели. Капитальный ремонт, реставрация, насыщение музея новейшими технологиями стали возможны благодаря спонсорству ОАО "Газпром" и беззаветному труду белорусских строителей и музейщиков. 9 января 2015 года коллектив мемориала был удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в области культуры и искусства за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и за создание экспозиции "Музей войны - территория мира".

Продолжением этой работы и стал трехгодичный проект Союзного государства, который нынче выходит на финишную прямую. Масштабы сделанного впечатляют: достаточно сказать, что общая сумма средств на реализацию проекта (в переводе на российскую валюту) - 319 215 700 рублей.

Брестская крепость. Восточный форт. Защитники.

Как сказал, улыбнувшись, директор мемориального комплекса Григорий Бысюк, прервать связь с представителями Союзного государства и ритмичную работу на объектах не смог даже зловредный коронавирус.

Что уже сделано? В 2019-м завершена консервация руин практически на всей территории крепости. Мастеровые люди провели реставрацию руин Белого дворца, Инженерного управления, казармы 333-го стрелкового полка; за почти полувековую эксплуатацию мемориала многие объекты пришли в удручающее состояние. Был сделан капитальный ремонт юго-восточной казармы Брестской крепости (полубашни-барбакана), в семи залах которой заиграла экспозиция "Летопись Брестской крепости", в реализации этого проекта помогала творческая группа "Невский баталист" из Санкт-Петербурга. В работе реставраторов не было мелочей: наконец-то отремонтирована кровля казармы у Тереспольских ворот, укреплен мост, ведущий через канал к Северным воротам...

А 3 июля вашему корреспонденту посчастливилось побывать на открытии экспозиции "Оборона Восточного форта".

Восточный форт. Инсталляция "Трое пленных".

Лица из 1941-го

Этот подковообразный форт-редюит, расположенный вблизи Северных ворот, поодаль от крепости, был последним очагом обороны. И держался дольше всех. Около 400 бойцов и командиров во главе с майором Петром Гавриловым (были здесь и члены их семей) отражали беспрерывные атаки немцев. 29 июня на форт было сброшено 23 авиабомбы, одна из них - весом 1800 кг. Ее муляж с обозначением "SATAN" на круглом черном боку размещен в одном из залов экспозиции - и, признаться, ошарашивает размерами...

Тот день стал последним в обороне форта.

Майор Гаврилов с небольшой группой бойцов укрылся в казематах, затем группа была рассеяна, а сам командир, раненый и истощенный, пленен на 32-й день обороны. Теперь его скульптурная фигура размещена в одном из семи залов Восточного форта. Здесь же единственное уцелевшее боевое знамя части - 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. И лица, лица, лица участников обороны, которые смотрят на тебя из лета 1941-го...

Реставрационные работы.

PS

По проекту Союзного государства до конца года изменится и еще один форт крепости. Пятый. Здесь, по словам Григория Бысюка, будет создан музей фортификации и вооружения, в котором главной героиней станет Брест-Литовская крепость - история строительства и боевая история уникального фортификационного сооружения.