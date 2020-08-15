Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире

Убрать Wi-Fi-роутер дальше от спального места и выключать его на ночь. Такой совет директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев дал всем, кто беспокоится об излучении.

"Как и любое электрическое устройство, роутер излучает определенные волны. Но они безвредны для нас", - цитирует специалиста агентство "Прайм".

Было проведено множество исследований Wi-Fi-волн, но пока ни одна серьезная международная организация не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью, добавил Косарев. Режим самоизоляции и перевод на домашнюю работу оказался серьезной проверкой на прочность для сетей провайдеров, мобильных операторов, а также образовательных платформ и сайтов. В ближайшей перспективе, по оценкам экспертов, нагрузки на интернет будут идти только в рост.