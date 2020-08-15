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15 августа 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 14 августа 2020 года № 110-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг ) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.1:

дополнить после слова "культурных" словами "(за исключением мероприятий V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский", проводимых при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований)";

заменить слова "пешеходных экскурсий группами до 5 человек" словами "экскурсий группами до 40 человек";

1.2. Дополнить абзац первый пункта 3 словами ", с 15 августа по 28 августа включительно";

1.3. Заменить в абзаце двенадцатом пункта 5 слова "в том числе группами до 5 человек" словами "посещение экскурсий, в том числе группами до 40 человек";

1.4. Исключить абзац седьмой пункта 7.1.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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