В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

Российский театральный и телевизионный режиссер, телеведущий, заслуженный работник культуры РФ Борис Иосифович Гершт умер на 84-ом году жизни. Об его уходе на своей странице в Facebook сообщила его коллега Юлия Маврина.

Борис Гершт - уроженец Ростова-на-Дону. Но уже в 1938 году семья переехала в Ленинград. Борис Гершт поступил в Ленинградский электротехнический институт и закончил его 1960 году, получив специальность инженера-электрофизика. После чего три года работал по специальности. Одновременно он играл в Народном театре Выборгского Дворца культуры, Театре им. Ленсовета, где и закончил вечернюю театральную студию. В 1963 году он поступил уже в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на режиссерско-актерский курс Георгия Товстоногова. После окончания института поставил несколько спектаклей в Ленинграде и Петрозаводске.

За время работы на телевидении им создано около 2 тысяч передач, в том числе 30 спектаклей и видеофильмов. Одна из наиболее известных программ - "Папа, мама, я - спортивная семья".

Много лет преподавал в Ленинградском институте культуры, ЛГИТМиК (ныне РГИСИ). В 2010 году Борису Гершту было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".

Последние годы Борис Иосифович много болел.