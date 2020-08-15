Уже не вертолет: винтокрыл Ка-22 совершил первый полет 61 год назад

Летом 1959 года на аэродроме подмосковной летно-испытательной станции опытно-конструкторского бюро имени Камова появился необычный летательный аппарат - винтокрыл Ка-22. С виду напоминавший самолет, он имел на концах крыльев два дополнительных подъемных винта, как у вертолета. Пятнадцатого августа летчик-испытатель Дмитрий Ефремов впервые поднял в небо новый тип летального аппарата.

Ка-22 создавался в разгар холодной войны, его основной задачей была доставка оперативно-тактических баллистических ракет вместе с их пусковыми установками в труднодоступные места. Согласно техническому заданию новый летательный аппарат должен был перевозить грузы весом от четырех до пяти тонн на расстояние от 700 до 1500 километров с максимальной скоростью до 400 километров в час. Одновременно со специалистами конструкторского бюро Николая Камова над созданием вертолета с подобными характеристиками трудились и в КБ Михаила Миля. Винтокрыл решили строить на базе планера советского военно-транспортного самолета Ли-2 времен Великой Отечественной войны, поэтому его размеры получились внушительными: длина более 26 метров, размах крыла - 23 метра, диаметр несущих винтов - 22,5 метра.

В воздух Ка-22 поднимали два несущих винта, они же обеспечивали полет на малой скорости и вертикальную посадку. В небе он летел как обычный самолет, при этом до 90 процентов подъемной силы создавалось за счет крыльев воздушного судна. Во время испытаний винтокрыл удалось разогнать до рекордной для винтокрылов скорости в 370 километров в час. Осенью 1961 года на Ка-22 установили мировой рекорд по грузоподъемности, подняв на высоту 2557 метров груз весом в 16,5 тонны.

Несмотря на рекордные для того времени показали, винтокрыл в серийное производство не поступил. Во время испытаний у машины постоянно возникали технические проблемы, конструкторам и инженерам приходилось менять двигатели и редукторы, а также направление вращения несущих винтов. Ка-22 получился сложным не только в техническом плане, но и в управлении. В кабине летчиков были одновременно как самолетные, так и вертолетные элементы управления воздушным судном, пилотировать его было очень сложно.

Во время одного из полетов в апреле 1961 года из-за флаттера (сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летального аппарата - Прим. "РГ") от несущих винтов левого двигателя оторвался полутораметровый кусок лопасти. Благодаря профессионализму экипажа машину удалось посадить. Через год один из четырех построенных летных экземпляров винтокрыла разбился в Казахстане при заходе на посадку, погибли семь членов экипажа. По заключению правительственной комиссии, причиной трагедии стал разрыв троса в конструкции системы управления. Летом 1964 года потерпел катастрофу еще один экземпляр Ка-22. Во время правого разворота воздушное судно вошло в крутое пике, экипаж выровнять винтокрыл не смог, погибли два человека.

Через некоторое время после второй катастрофы проект Ка-22 закрыли, на вооружение был принят вертолет КБ Миля Ми-6. Ни один из четырех построенных экземпляров винтокрыла не сохранился до наших дней. Опыт, полученный во время испытаний уникального воздушного судна, воплотился в других более успешных моделях вертолетов конструкторского бюро имени Николая Камова.