Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в преддверии титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября 2020 года на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, пообщался с журналистами на пресс-конференции в Москве.

Хабиб Нурмагомедов оценил свою форму "на троечку" по пятибалльной шкале. Но к бою он подойдет во всеоружии. Фото: Getty Images

Сильнейший боец промоушена в легком весе откровенно рассказал, что думает о своем ближайшем сопернике, как переживает смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова и когда собирается завершать карьеру.

28 боев провел Хабиб Нурмагомедов в смешанных единоборствах и остался непобежденным. На счету Гэтжи 24 поединка, в том числе два поражения.

Последний раз вы выходили в октагон в сентябре 2019-го, когда защитили титул в поединке с американцем Дастином Порье. Перерыв не слишком большой?

Хабиб Нурмагомедов: Я всегда тренируюсь, провожу спарринги. Неважно, где я нахожусь - в селении или дома в Махачкале. В Дагестане у меня везде свой зал. Сейчас я работаю самостоятельно, но 10 сентября подключится Хавьер Мендес. Он прилетит за 45 дней до боя туда, где у нас будет проходить лагерь. В общем нет никаких проблем, чтобы вернуться после простоя. Я всегда в боевом режиме.

Знаете слабые стороны Гэтжи?

Хабиб Нурмагомедов: Мы знаем его плюсы и минусы. У Гэтжи хороший лоу-кик в переднюю ногу, хороший апперкот с задней руки и левый боковой с передней руки. К тому же он очень хорошо защищается от борьбы. Но он быстро устает, поэтому не любит затягивать бои. Я же хочу проходить ему в ноги, чтобы он защищался, а я каждый раз забирал у него часть энергии. Хочу затянуть поединок, чтобы он перестал чувствовать себя так же уверенно, как в начальных раундах.

Есть мнение, что Джастин ваш самый опасный противник?

Хабиб Нурмагомедов: Перед боями с Барбозой, с Макгрегором или Порье говорили то же самое. Про Яквинту не успели, потому что, образно выражаясь, бой мне дали за несколько часов. Понимаю, почему так происходит: интерес к поединку надо подогревать. Но я отчасти согласен, Гэтжи - очень хороший, крепкий боец, иначе он не дрался бы за пояс.

Чтобы выйти на титульный бой, Гэтжи победил Фергюсона. Ваша встреча с Тони сорвалась в пятый (!) раз. Думаете о новой попытке?

Хабиб Нурмагомедов: Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались... Хотя в глубине души верю, что бой с Тони состоится. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников.

А реванш с Конором Макгрегором вам интересен?

Хабиб Нурмагомедов: После Гэтжи я подрался бы с любым бойцом, который выиграет у Дастина Порье, будь то Конор, будь то Тони. Если такого не произойдет, то буду ждать Жоржа Сен-Пьера. Он сейчас для меня главный претендент. Если я побеждаю Джастина в октябре, то в апреле, за пару недель до Рамадана, подраться с Сен-Пьером было бы идеально.

Что говорит по этому поду глава UFC?

Хабиб Нурмагомедов: Дана Уайт сказал мне, что они будут вести переговоры с Сен-Пьером. Если Жорж согласится, то бой, конечно, состоится. Ведь я полностью "за". Это поединок меня очень сильно вдохновляет. Это был бой мечты моего отца. Но время идет, в следующем году Сен-Пьеру будет 40 лет. Так что ему уже пора определиться, будем мы драться или нет.

Вы упомянули про отца, который ушел из жизни. Как переживаете этот непростой период в жизни и как это отражается на спортивной подготовке?

Хабиб Нурмагомедов: У всех когда-то кто-то умирал. Так что в этом плане я отношусь к потере отца с пониманием, но в то же время это тяжелая утрата. Мы были очень близки: он был мне другом, отцом, тренером. Было бы ложью сидеть с каменным лицом и говорить, что эта потеря мне никак не мешает. Конечно, я думаю о нем. Кто знает, может, эти чувства выведут меня на другой уровень. Любые испытания могут вас либо сломать, либо сделать сильнее.

Как раз в этот момент появились слухи о том, что вы собираетесь завершать карьеру...

Хабиб Нурмагомедов: Мысли разные были в голове. Но в данный момент мне назначили бой, и я готовлюсь к нему. В сентябре мне будет 32. Я 12 лет выступаю на профессиональном уровне, восемь лет в UFC. Можно сказать, я ветеран. Даже если бы я решил закончить, я бы оставил за плечами очень хорошую карьеру. Но сейчас у меня очень большая мотивация, я хочу вернуться и подраться. А дальше посмотрим.