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16.08.2020 17:54
Рубрика: Спорт

Мешков рассудит "Зенит" и ЦСКА в третьем туре РПЛ

Текст: Максим Домчев

В семи встречах третьего тура Российской премьер-лиги у главных арбитров будут видеоассистенты, сообщается на официальном сайте РФС. Исключение составит матч в Екатеринбурге, где сыграют местный "Урал" и московский "Локомотив".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Центральным матчем тура станет встреча чемпиона России "Зенита" и московского ЦСКА, которая состоится 19 августа в Санкт-Петербурге. Команды рассудит Виталий Мешков, который в нынешнем сезоне в качестве арбитра в поле обслуживал встречу первого тура "Урал" - "Динамо". В ней он показал шесть желтых карточек.

Ассистентами выступят Игорь Демешко и Арам Петросян. На VAR будет работать Алексей Сухой, а его помощником - Антон Аверьянов.

В этот день также сыграют "Уфа" - "Спартак" (арбитр - Алексей Васильев, VAR - Сергей Карасев), "Урал" - "Локомотив" (арбитр - Алексей Матюнин), "Ахмат" - "Ротор" (арбитр - Сергей Лапочкин, VAR - Павел Кукуян) и "Динамо" - "Ростов" (арбитр - Николай Волошин, VAR - Кирилл Левников).

Днем ранее пройдут три встречи: "Сочи" - "Рубин" (арбитр - Владислав Безбородов, VAR - Игорь Панин), "Тамбов" - "Химки" (арбитр - Михаил Вилков, VAR - Владимир Москалев), "Краснодар" - "Арсенал" (арбитр - Сергей Иванов, VAR - Евгений Турбин).

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