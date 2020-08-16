Немецкая компания изменит название популярного соуса из-за расизма

Одна из самых известных пищевых компаний Германии заявила о том, что переименует популярную острую заправку из-за "расистского слова" в ее названии.

Продовольственная компания Knorr намерена поменять название своего Zigeuersauce, или "цыганского соуса", на Paprika Sauce, сообщил немецкий еженедельник Bild am Sonntag.

"Поскольку "цыганский соус" можно интерпретировать негативно, мы решили дать нашему соусу новое название", - говорится в заявлении Unilever, которой принадлежит Knorr. Стало известно, что популярный острый соус, являющийся основной заправкой для блюд во многих немецких домах, уже через несколько недель появится под новым названием в супермаркетах по всей стране. Zigeuner, отмечает АР, является уничижительным немецким выражением для цыганских меньшинств рома и синти, которые веками жили во многих европейских странах.

Группы по защите гражданских прав в течение многих лет призывали к переименованию бренда, но в 2013 году компания официально отклонила это требование. Переименование последовало за недавними международными дискуссиями по поводу расизма, особенно в Соединенных Штатах, где крупные национальные компании также переименовали ряд брендов в ответ на опасения по поводу расовых стереотипов. Эти новации коснулись и сферы спорта. В частности, старейший в стране американский бейсбольный клуб из Вашингтона был вынужден убрать из своего название слово "краснокожие".