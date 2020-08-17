Постановление правительства Астраханской области от 13 августа 2020 года № 370-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 12.08.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 8 постановления:

- в абзаце первом после слова "брака" дополнить словами ", рождения ребенка";

- абзац второй изложить в новой редакции:

"- количество лиц, участвующих в мероприятии, включая работников органа ЗАГС, фотографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих проведение мероприятия, определяется исходя из расчета не более одного человека на 4 кв. м помещения;".

1.2. В пункте 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила):

- подпункт 3.2 изложить в новой редакции:

"3.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно), объектов транспортной инфраструктуры, в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при контакте с другими гражданами, за исключением совместно проживающих граждан.

При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) при нахождении на улице.";

- подпункт 3.3 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 10 Правил признать утратившим силу.

1.4. Пункт 13 Правил признать утратившим силу.

1.5. В подпункте 16.1 пункта 16 Правил:

- абзац второй подпункта 16.1.1 изложить в новой редакции:

"- библиотек, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках;";

- в подпункте 16.1.4 цифры "15" заменить цифрами "50".

1.6. В подпункте 17.8 пункта 17 Правил:

- абзац седьмой изложить в новой редакции:

"проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек в учреждениях культуры, а также органами ЗАГС, государственными учреждениями Астраханской области, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере молодежной политики.";

- абзац восьмой признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.4 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 17.08.2020.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







