Постановление правительства Брянской области от 13 августа 2020 года № 370-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений главного государственного санитарного врача по Брянской области от 6 августа 2020 года № 9954, от 12 августа 2020 года № 10107, от 12 августа 2020 года № 10108, от 12 августа 2020 года № 10112 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п) следующие изменения:

1.1. Абзацы с первого по четвертый пункта 2 изложить в редакции:

"2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Брянской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на:

проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях);

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области первого созыва;

проведение встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, с количеством участников не более десяти человек;

мероприятия избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования, обучением организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

при условии соблюдения участниками указанных мероприятий социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, предписаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области;

проведение мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.".

1.2. Абзац второй подпункта 2.1.1 пункта 2 изложить в редакции:

"Данное ограничение не распространяется на оказание услуг в парках культуры и отдыха, музеях-заповедниках, музеях-усадьбах, зоопарках, библиотеках и на аттракционах, а также на оказание услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями, домами культуры.".

1.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2 слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить.

1.4. Подпункт 2.1.5 пункта 2 исключить.

1.5. Подпункт 2.1.8 пункта 2 изложить в редакции:

"2.1.8. Посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Данное ограничение не распространяется на образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, и организации, реализующие программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (автошколы).".

1.6. Подпункт 3.6. пункта 3 изложить в редакции:

"3.6. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях), за исключением нахождения на открытом воздухе.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Положения подпунктов 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 15 августа 2020 года.

Положения подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 24 августа 2020 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







