Указ главы Чувашской Республики от 15 августа 2020 года № 209 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202) следующие изменения:

в пункте 4:

в подпункте "а" слова ", а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта" исключить;

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением работы временных веранд и террас стационарных объектов общественного питания при соблюдении следующих условий:

размещение на обособленной территории не более 20 столов с расстоянием между ними не менее 1,5 метра;

размещение за одним столом не более 4 человек.

При банкетном обслуживании на открытом воздухе на временных верандах и террасах предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек на 4 кв. метра временной веранды (террасы), но не более 50 человек.

Данное ограничение не распространяется на дистанционную торговлю, а также на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;";

подпункт "г" признать утратившим силу;

пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев при соблюдении условий предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, из расчета 1,5 кв. метра в зоне отдыха на одного посетителя;

деятельность плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта (при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), и нахождения в помещениях для занятий спортом предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях для занятий спортом из расчета 1 человек на 4 кв. метра; в зоне плавательного бассейна, предназначенной для групповых занятий, - из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды соответствующей зоны плавательного бассейна; в зоне плавательного бассейна, на которой оборудованы дорожки для плавания, - из расчета 1 человек на 10 кв. метров зеркала воды дорожки плавательного бассейна);

деятельность организаций, имеющих лицензию на осуществление дополнительной образовательной деятельности взрослых на территории Чувашской Республики.";

пункт 8 после слов "и стационарных отделениях организаций социального обслуживания" дополнить словами "(за исключением стационарных отделений социального обслуживания семьи и детей)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца шестнадцатого пункта 1 настоящего Указа.

Абзац шестнадцатый пункта 1 настоящего Указа вступает в силу с 31 августа 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







