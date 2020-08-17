Глубокая модернизация танков Т-72С началась в Иране

В Иране началась масштабная модернизация танков Т-72С российского производства. Работы проводятся на танковом заводе в районе города Доруд (провинция Лурестан).

Deep upgrade of Iranian T-72 tanks up to as I inderstand Karrar standart on Bani Hashim Industrial Complex in Dorud. New turret, FCS, protection, remote controlled machinegun, looks like laser warning sensors etc. pic.twitter.com/JNRfxoPSBo — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 13, 2020

Недавно военный объект посетил министр обороны этого государства генерал Амир Хатами, который ознакомился с ходом проводимых работ.

Как можно понять по фотографиям, размещенным информационным агентством IRNA, танки получают новые сварные башни с более высоким уровнем защиты.

Также монтируется противотандемная динамическая защита. На лобовой детали корпуса приварены специальные горизонтальные бронированные пластины, которые при попадании боеприпасов, не дают сработать вхолостую соседним элементам "реактивной брони".

Для обнаружения лазерного и радиолокационного облучения установлены специальные датчики.

Танк оборудован новым прицелом, в котором кроме дневного оптического имеется также ночной тепловизионный канал. В наследство от Т-72С оставлен прибор 1К13 "Неман", служащий для наведения противотанковых ракет Tondar, являющихся клонами российских 9М119М, запускаемых из 125-мм орудия.

На башне установлен 12,7-мм дистанционно управляемый пулеметный модуль.

Машины оснащены форсированным до 1000 л.с. дизельным двигателем, обеспечивающим высокие характеристики подвижности.

Как считают военные эксперты, многие примененные технические решения ранее были опробованы на танке Karrar, но этот вариант более простой по сравнению с ним.