Гол Радулова в овертайме принес победу "Далласу" над "Калгари"

Успешная игра российских хоккеистов "Далласа" помогла команде сравнять счет в серии против "Калгари".

Противостояние этих команд в 1/8 финала плей-офф НХЛ выдалось упорным. После трех игр канадский клуб вел 2-1, и "звездам" нужно было во что бы то ни стало побеждать. Матч получился интересным и результативным.

Дважды "Даллас" вел в счете, но хоккеисты "Калгари" его сравнивали. После этого уже "огоньки" вели 3:2 и 4:3, но удержать победу не смогли. В первом случае равенство восстановил российский форвард Денис Гурьянов, а во втором третью шайбу в игре забросил Джо Павелски.

Судьба поединка решилась в овертайме, где победную точку поставил Александр Радулов. Стоит отметить и надежную игру российского голкипера Антона Худобина, отразившего 36 бросков. Счет в серии стал 2-2.

"Филадельфия" вышла вперед в противостоянии с "Монреалем" после победы в третьем матче со счетом 1:0. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал, но отыграл более 26 минут и заслужил немало лестных отзывов.

"Чикаго" лишь в четвертом матче сумел добыть первую победу над "Вегасом" - 3:1. В серии до четырех побед счет такой же, но в пользу "Голден Найтс".