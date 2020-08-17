Постановление правительства Республики Хакасия от 13 августа 2020 года № 433 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004) следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 после слов "подлежащих государственной регистрации аттракционов, имеющих акт оценки технического состояния аттракциона (технического освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждаемому Правительством Российской Федерации, выданный специализированной организацией (далее - подлежащий государственной регистрации аттракцион)" дополнить словами ", аттракционов, имеющих ничтожную степень потенциального биомеханического риска (RB-4)";

2) абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу.

2. В целях реализации пункта 1 настоящего постановления Министерству экономического развития Республики Хакасия (Евдокимов Н.В.) разработать типовые формы паспортов готовности организаций общественного питания, аттракционов, имеющих ничтожную степень потенциального биомеханического риска (RB-4), и разместить их на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в разделе министерства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 августа 2020 года.

Положения пункта 1 настоящего постановления распространяются на указанные в пункте 2 настоящего постановления организации после представления их владельцами (правообладателями, собственниками) в письменной или электронной форме паспортов готовности соответствующих объектов в Министерство экономического развития Республики Хакасия соответственно способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







