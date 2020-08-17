История России от А до Я с Николаем Борисовым

В 2020 году телеканал "История" покажет цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова. Цикл лекций охватывает широкий круг ключевых событий и проблем отечественной истории с древнейших времен до наших дней.

Лекция "Русская цивилизация. Общество" посвящена особенностям социальной истории России. Приводим ее основные тезисы.

Русская цивилизация. Общество

Существует схема образования единого Русского государства с точки зрения расстановки социальных сил, социальных слоев. И обычно эту схему сравнивают с тем, что происходило в Западной Европе. Там объединение и создание национальных государств происходили при поддержке двух мощных сил - городов и дворянства. Опираясь на города и дворянство, король преодолевал сопротивление Церкви, потому что римская Церковь не хотела создания национальных государств, это было опасно для ее авторитета.

У нас в России все выглядело несколько иначе. Объединение страны происходило в конце XV - начале XVI века. В это время только появилось дворянство, создателем которого был Иван Третий. Получив огромные новгородские территории, он разрезал их на маленькие кусочки и раздавал поместья своим слугам. После чего как грибы после дождя стали множиться дворяне. В это же время наши города, как правило, представляли собой укрепленные форты или остроги. Они были центрами полицейской и налоговой власти, но, как правило, с минимумом торгово-ремесленного населения, там абсолютно не было ремесленных цехов.

Итак, города слабые, дворянство только народилось. Московским князьям приходилось искать других союзников. Они нашли их в лице Церкви. И закручивали гайки политической власти. Самодержавие в той форме, в которой мы его знаем, как абсолютная власть, формируется именно в начале XVI века. И сформировалось оно именно из потребности объединить страну. Проблема независимости и проблема объединения - они были связаны между собой, и их решить можно было только через деспотизм, только через жестокий, свирепый режим. Такова реальность того времени.

Еще одной и очень важной силой в нашей социальной истории была община - объединение крестьян одного села для решения общих хозяйственных задач. В конечном счете, община служила цели всеобщего выживания. Она поднимала бедных, немножко придерживала зажиточных. И в этом отношении была великим устроителем крестьянского быта.

Конечно, община формировала и психологию людей. И она тоже резко отличается от западной. Если у нас коллективизм во всех его формах, от общины Ярослава Мудрого до партийной организации, то на Западе индивидуализм - полная противоположность. Если у нас вера, то у них - разум, если у нас совесть, то у них - закон. Противоположная или, во всяком случае, не совпадающая с Западом ментальность сформировалось в результате многих веков жизни русской общины. Она работала на спасение, на выживание всего коллектива.