История России от А до Я с Николаем Борисовым

Лекция "Русская цивилизация. Общество" посвящена особенностям социальной истории России. Приводим ее основные тезисы.
Русская цивилизация. Общество
Существует схема образования единого Русского государства с точки зрения расстановки социальных сил, социальных слоев. И обычно эту схему сравнивают с тем, что происходило в Западной Европе. Там объединение и создание национальных государств происходили при поддержке двух мощных сил - городов и дворянства. Опираясь на города и дворянство, король преодолевал сопротивление Церкви, потому что римская Церковь не хотела создания национальных государств, это было опасно для ее авторитета.
У нас в России все выглядело несколько иначе. Объединение страны происходило в конце XV - начале XVI века. В это время только появилось дворянство, создателем которого был Иван Третий. Получив огромные новгородские территории, он разрезал их на маленькие кусочки и раздавал поместья своим слугам. После чего как грибы после дождя стали множиться дворяне. В это же время наши города, как правило, представляли собой укрепленные форты или остроги. Они были центрами полицейской и налоговой власти, но, как правило, с минимумом торгово-ремесленного населения, там абсолютно не было ремесленных цехов.
Итак, города слабые, дворянство только народилось. Московским князьям приходилось искать других союзников. Они нашли их в лице Церкви. И закручивали гайки политической власти. Самодержавие в той форме, в которой мы его знаем, как абсолютная власть, формируется именно в начале XVI века. И сформировалось оно именно из потребности объединить страну. Проблема независимости и проблема объединения - они были связаны между собой, и их решить можно было только через деспотизм, только через жестокий, свирепый режим. Такова реальность того времени.
Еще одной и очень важной силой в нашей социальной истории была община - объединение крестьян одного села для решения общих хозяйственных задач. В конечном счете, община служила цели всеобщего выживания. Она поднимала бедных, немножко придерживала зажиточных. И в этом отношении была великим устроителем крестьянского быта.
Конечно, община формировала и психологию людей. И она тоже резко отличается от западной. Если у нас коллективизм во всех его формах, от общины Ярослава Мудрого до партийной организации, то на Западе индивидуализм - полная противоположность. Если у нас вера, то у них - разум, если у нас совесть, то у них - закон. Противоположная или, во всяком случае, не совпадающая с Западом ментальность сформировалось в результате многих веков жизни русской общины. Она работала на спасение, на выживание всего коллектива.