Постановление губернатора Костромской области от 13 августа 2020 года № 164 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 12 августа 2020 года № 43, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "до 15 августа" заменить словами "до 5 сентября";

2) в пункте 1.9:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) не допускать проведение массовых мероприятий (банкетов, свадеб, дискотек, поминок и иных подобных мероприятий);";

дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:

"9) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

10) организовать работу предприятия общественного питания в пределах временного периода с 6.00 часов до 1.00 часа по местному времени (не допускается работа предприятия общественного питания с 1.00 часа до 6.00 часов), за исключением обслуживания на вынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.";

3) пункт 3.1 дополнить подпунктами 9,10 следующего содержания:

"9) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима гражданами в местах общего пользования, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

10) не допускать проведение массовых мероприятий (банкетов, свадеб, дискотек, поминок и иных подобных мероприятий).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 августа 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







