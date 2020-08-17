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17.08.2020,  
13:00
Текст:  Алексей Брусилов

"Красный глаз" от Т-90 применили на "итальянском" Т-72М1 в Сирии

До появления в армии Сирии Т-90 и Т-90А самыми совершенными танками правительственных войск считались модернизированные с помощью итальянских специалистов Т-72.

В конце 90-х годов более 120 единиц получили обновленную систему управления огнем TURMS-T с современным стабилизированным в двух плоскостях прицелом. Он был оборудован тепловизионным каналом, позволяющим обнаруживать противника на дистанции до 4 000 метров.

Также был установлен лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель.

На части машин появились панорамные прицелы командиров, позволяющие не только эффективно обнаруживать цели, но и вести по ним огонь.

Такому апгрейду подвергли как старые "Уралы", так и более современные Т-72М1.

Всего за проведенные работы Дамаск заплатил партнерам с Апеннинского полуострова 200 млн долларов.

До начала гражданской войны на эту версию стали устанавливать навесную динамическую защиту "Контакт", но успели оснастить ею лишь небольшое количество техники.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости
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Считалось, что эти танки должны будут противостоять израильским "Меркавам".

Первое время, как только страна погрузилась в пучину междоусобицы, "итальянцев" не пускали в дело. Они стали воевать, когда обстановка обострилась до предела.

Сейчас эти танки продолжают принимать участие в боевых операциях против незаконных террористических формирований. В том числе и вместе с Т-90. Судя по фотографии, сирийские танкисты пробовали применить на них некоторые технологии от "девяностого". Речь идет о так называемом "красном глазе" - прожекторе комплекса оптико-электронного подавления "Штора".

Данное устройство способно сорвать наведение используемых боевиками управляемых противотанковых ракет.

Такие КОЭП неоднократно демонстрировали в Сирии свою эффективность, в частности и в отражении ПТУР BGM-71 TOW.

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