Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает возможным проведение выборов президента, парламента и органов местного самоуправления в республике после принятия новой конституции. Об этом он заявил в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей, часть которого транслировал телеканал "Беларусь-24".

Глава республики отметил, что новая конституция может быть принята только на референдуме, после чего можно будет говорить о новых выборах. "Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы - и парламента, и президента, и местных органов власти", - заявил Лукашенко.

Ранее, выступая перед рабочими МЗКТ, глава республики Беларусь сообщил, что работа над поправками в конституцию уже идет. "Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" - заявил глава государства.