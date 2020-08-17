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На съемках боевика с Крузом "Миссия невыполнима 7" произошел взрыв

Новости
    17.08.2020, 12:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У новой части серии "Миссия невыполнима", где 58-летний Том Круз возвращается к роли огнеупорного супершпиона, опять все не слава богу.

Как передает Mirror, на съемках седьмой серии линейки, у которой из-за новой коронавирусной инфекции и так забот полон рот, взорвался мотоцикл - во время исполнения каскадером трюка.

Фото: kinopoisk.ru
Найдена актриса на роль принцессы Дианы в "Короне"

И хотя ни каскадер, ни сам Круз, ни кто-либо из его коллег не пострадали, инцидент Тома "взбесил". Ведь работы пришлось остановить. А это значит потерять много денег - "целое состояние". Что особо огорчительно, подготовка к съемкам была проведена очень тщательно в течение шести недель.

Мало того, мотоцикл запылал так сильно, что из-за поднявшегося столба дымы пришлось временно закрыть ближайший аэродром британских ВВС. А на место инцидента прибыли пять пожарных расчетов.

По сведениям издания, съемки фильма вновь остановлены - до момента, как удастся выяснить причины ЧП.

Седьмая часть обещана к премьере на 19 ноября 2021-го, восьмую анонсировали на ноябрь 2022-го. В обоих случаях постановкой занимается преуспевающий на стезе Кристофер МакКуорри.

Ранее взрыв произошел на съемках новой части "бондианы".

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