Постановление правительства Пермского края от 12 августа 2020 года № 595-п "Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае", Законом Пермского края от 28 августа 2013 г. № 224-ПК "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю", на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю Правительство Пермского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10 844 руб., для трудоспособного населения - 11 633 руб., для пенсионеров - 8 914 руб., для детей - 11 124 руб.

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края использовать величину прожиточного минимума как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в III квартале 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной политики).

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







