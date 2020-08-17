В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2020 № 1104 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 20.05.2020 № 123 "Об установлении в 2020 году размеров выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам отдельных государственных учреждений Самарской области и о внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении в 2020 году отдельных расходных обязательств Самарской области";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2020 № 1104 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области постановляю:";

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области в 2020 году относится финансовое обеспечение дополнительных расходов учреждений на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам учреждений, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсации ранее произведенных учреждениями расходов на указанные цели.";

пункт 3 дополнить словами ", а также дополнительных расходов на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска указанным работникам, в том числе компенсации ранее произведенных учреждениями расходов на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам учреждений";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1276-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1957-р, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на 2020 год министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Самарской области В.В.Кудряшов







