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17.08.2020,  
09:36
Текст:  Олег Корякин

Самоходную гаубицу "Мста-С" заметили в Эфиопии

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Модернизированные самоходки "Мста-С" начали поступать в войска

В соцсетях появился редкий снимок гаубицы ("Мста-С") сухопутных сил Эфиопии.

Как поясняет блогер dambiev, 12 самоходных артиллерийских установок эта страна приобрела у России в 1999 году во время вооруженного конфликта с Эритреей. Собственно, тогда и начался экспорт "Мста-С" за рубеж.

Заметим, что практически вся военная техника сухопутных войск Эфиопии - советская. В частности, они вооружены танками Т-55, Т-62, Т-72Б1 и Т-72УА, гаубицами Д-30/М-30, РСЗО Град; 65 ПЗРК Стрела-2, ЗРК С-75 и С-125, зенитно-артиллерийскими установками С-60 и ЗУ-23-2.

Разработка САУ ("Мста-С") началась в 1980 году на Уральском транспортном заводе. Орудие должно было заменить самоходную гаубицу "Акация". Изначально ее создавали на базе танка Т-72, но в ходе испытаний от этой идеи отказались. Конструкторы оставили только геометрию корпуса, двигатель, трансмиссию и приводы управления Т-72. На вооружение "Мста-С" приняли в 1989 году. Дальность стрельбы составляет 24,7 километров.

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