Создан автомат Калашникова под патрон НАТО

Вариант автомата Калашникова АК-12, который способен стрелять боеприпасами калибра 5,56 мм, используемыми в НАТО, создал концерн Калашников. Оружие получило маркировку АК-19.

Как сообщила пресс-служба концерна в Instagram, экспериментальный АК-19 имеет длина ствола в 415 мм. Его масса составляет 3,350 г. Шаг нарезов ствола (расстояние, за которое пуля делает один оборот вокруг оси) - 178 мм.

Также АК-19 получил облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новые целик и пламегаситель, который позволяет быстро установить глушитель. В "Калашникове" рассказали, что оружие будет показано на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".