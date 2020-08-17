Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14 августа 2020 года № 616 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-7 и 2-10.1 постановления слова "По 16.08.2020" заменить словами "По 30.08.2020".

1.2. Пункт 2-5.1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Действие настоящего пункта в части обеспечения наличия локальных нормативных актов, устанавливающих Стандарт безопасной деятельности, не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие (осуществляющих) образовательную деятельность.

Действие настоящего пункта в части уведомления Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, не распространяется на государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность".

1.3. В абзаце девятом пункта 2-5.13 постановления слова "плавательных бассейнов," исключить.

1.4. Дополнить постановление пунктом 2-5.21 следующего содержания:

"2-5.21. Осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и иные виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы, при условии соблюдения следующих требований:

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

принятия до начала осуществления (возобновления) деятельности частными организациями (индивидуальными предпринимателями) локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по образованию;

получения частными организациями (индивидуальными предпринимателями) уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.5. Пункт 2-6, абзац пятый пункта 2-10.1, пункты 2-11, 2-18, 2-19, 2-29, 5.1, 5.2, 9.1 - 9.5, 13-2, 13-2.1, 13-2.2, 16-2, 16-2.1 - 16-2.8, 16-5 - 16-22, 16-24 - 16-31, 18-1 - 18-3, 18-9, 18-12 и 18-13 постановления исключить.

1.6. В абзаце втором пункта 2-10.1 постановления слова "образовательные программы среднего профессионального образования," исключить.

1.7. В пунктах 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 16.08.2020" заменить словами "по 30.08.2020".

1.8. В пункте 3.2 постановления слова "коронавирусной инфекцией" заменить словами "новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция)".

1.9. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

"5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, соблюдать в полном объеме требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, направленные на обеспечение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции".

1.10. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать организациям, реализующим образовательные программы высшего образования, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, а также требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении образовательной деятельности".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.5 и 1.6, вступающих в силу с 17.08.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







