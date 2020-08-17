Постановление правительства Ставропольского края от 12 августа 2020 года № 428-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за II квартал 2020 года в размере:
а) на душу населения - 10 081 рубля;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 10 749 рублей;
для пенсионеров - 8 162 рублей;
для детей - 10 621 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией