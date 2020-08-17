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17 августа 2020 г.

Постановление правительства Ставропольского края от 12 августа 2020 года № 428-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2020 года"

Дата подписания 12 августа 2020 г.
Опубликован 17 августа 2020 г.
Вступает в силу 12 августа 2020 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за II квартал 2020 года в размере:

а) на душу населения - 10 081 рубля;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10 749 рублей;

для пенсионеров - 8 162 рублей;

для детей - 10 621 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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