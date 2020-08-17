Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России

Как рассказал "РГ: Русское оружие" директор ПКЦ "Инновационное Шасси" Сергей Толмачев, при разработке всецело учитывался опыт различных специальных операций, проводившихся в разное время в ходе локальных конфликтов.
Создаваемая аэромобильная техника предназначена для выполнения задач в сложных условиях боевых действий, например, в горах и в плотной городской застройке.
В основе бронемашины "Ласок 4" лежат наработки, полученные ранее в ходе создания штурмовой бронемашины "Саранча". От первоначального образца новинка отличается более легким шасси, несущим бронекорпусом и низким силуэтом.
В качестве вооружения предусмотрено применение пулеметов калибра 7,62 мм РПК, ПК, "Печенег" и 12,7-мм "Утес", "Корд", которые устанавливаются за складными бронещитками башенной установки.
Конфигурация корпуса выполнена с разнесенной структурой бронирования: рациональные углы бронекорпуса обеспечивают эффективную защиту даже при обстрелах с верхних этажей зданий.
Броне-капсула изнутри имеет противоосколочный подбой, а сиденья для экипажа - антитравматическую конструкцию.
Легкая боевая платформа - модульная, на ее основе возможно создание различных модификаций, в том числе амфибийных.
Интересная деталь, некоторые модификации бронемашины в осенне-зимний период предусматривается "одевать" в резинометаллические гусеницы, это решение значительно улучшает характеристики проходимости.