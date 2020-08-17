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17.08.2020,  
14:49
Текст:  Алексей Моисеев

Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России

В России разрабатывается компактная бронемашина "Ласок 4", имеющая массу всего 2 тонны. Она легко помещается внутри военных многоцелевых вертолетов Ми-8 АМТШ и экспортных Ми-171Ш.
Штурмовая бронемашина "Саранча". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси" / https://инновационноешасси.рф/ Штурмовая бронемашина "Саранча". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси" / https://инновационноешасси.рф/
Штурмовая бронемашина "Саранча". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси" / https://инновационноешасси.рф/

Как рассказал "РГ: Русское оружие" директор ПКЦ "Инновационное Шасси" Сергей Толмачев, при разработке всецело учитывался опыт различных специальных операций, проводившихся в разное время в ходе локальных конфликтов.

Создаваемая аэромобильная техника предназначена для выполнения задач в сложных условиях боевых действий, например, в горах и в плотной городской застройке.

В основе бронемашины "Ласок 4" лежат наработки, полученные ранее в ходе создания штурмовой бронемашины "Саранча". От первоначального образца новинка отличается более легким шасси, несущим бронекорпусом и низким силуэтом.

В качестве вооружения предусмотрено применение пулеметов калибра 7,62 мм РПК, ПК, "Печенег" и 12,7-мм "Утес", "Корд", которые устанавливаются за складными бронещитками башенной установки.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Конфигурация корпуса выполнена с разнесенной структурой бронирования: рациональные углы бронекорпуса обеспечивают эффективную защиту даже при обстрелах с верхних этажей зданий.

Броне-капсула изнутри имеет противоосколочный подбой, а сиденья для экипажа - антитравматическую конструкцию.

Легкая боевая платформа - модульная, на ее основе возможно создание различных модификаций, в том числе амфибийных.

Интересная деталь, некоторые модификации бронемашины в осенне-зимний период предусматривается "одевать" в резинометаллические гусеницы, это решение значительно улучшает характеристики проходимости.

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Фото: emperornie/Wikimedia.org
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