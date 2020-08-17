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17 августа 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 14 августа 2020 года № 651 "О внесении изменения в постановление администрации области от 23.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 07.08.2020) следующее изменение:

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:

"организаций, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность учреждений культуры и искусства, деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс, деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 90.0, 90.01, 90.04, 90.04.1, 90.04.2, 90.04.3). Запрет не распространяется на проведение организациями указанных видов деятельности на открытом воздухе;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14.08.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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